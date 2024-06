K pádu sádrokartonového stropu došlo ve čtvrtek 27. června v odpoledních hodinách. „Paní učitelka stačila všechny děti včas evakuovat a tím zabránila možným tragickým následkům,“ uvedl starosta Horních Počernic v Praze 20 Petr Měšťan (ODS, TOP 09) a dodal, že budova základní školy je stará 24 let a její stavebně technický stav nevykazoval žádné poškození.

„První ohledání poškozené třídy provedl ještě před příjezdem IZS pan ředitel Martin Březina. Nyní probíhá vyšetřování Policie ČR, statik budovu prohlédl a uzavřel 3. NP,“ upřesnil Měšťan.

Třetí patro bude až do ukončení šetření a důsledné kontroly statikem uzavřeno. Městská část provede důslednou kontrolu celé budovy a pokud to bude potřeba, proběhne ještě během letních prázdnin výměna všech sádrokartonových podhledů ve třetím patře školy. Starosta tak chce předejít případným dalším nehodám. „Je potřeba zajistit, aby se děti mohly v září vrátit do bezpečných prostor školy,“ uvedl.

Zbytek budovy je bezpečný

Podle hasičů i statika je pohyb učitelů a žáků v prvním i druhém patře školy bezpečný. V učebnách proto ráno proběhlo předávání vysvědčení ke konci školního roku. Starosta uvedl, že nyní očekává výsledky šetření Policie ČR. „Budeme také požadovat všemi dostupnými prostředky potrestání zodpovědných osob za pochybení při realizaci stavby nové budovy školy,“ dodal.

close info Zdroj: Hasiči Praha zoom_in Zřícení stropu v Horních Počernicích.

Podle pražských hasičů mohl incident dopadnout mnohem hůře. „Když slyšela paní učitelka praskání ze stropu, okamžitě vyhnala děti ze třídy. Pád stropu mohl způsobit fatální následky. Ze školy se celkem evakuovaly všechny děti," sdělil mluvčí Hasičů Praha Martin Kavka. Pražští záchranáři ve čtvrtek na místo vyslali posádku záchranářů, lékaře, inspektora i speciál Fénix. Na místě ošetřili jednu dospělou osobu a tři děti s akutní reakcí na stres a nevolnostmi.