Holešovická stanice pražských hasičů čeká rozšíření. Po otevření budovy A pro výjezdové jednotky se nyní začíná stavět budova B, která posílí infrastrukturu krajského ředitelství HZS.

Slavnostní poklepání základního kamene nové budovy ředitelství Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. | Video: Deník/Radek Cihla

Pražští hasiči v pátek 5. dubna slavnostně poklepali na základní kámen budovy B, která bude součástí areálu hasičské stanice v Holešovicích.

V současnosti mají v Holešovicích hasiči v provozu zázemí pro výjezdy včetně garáží pro hasičskou techniku. V roce 2025 bude v areálu stát moderní budova krajského ředitelství HZS hl. m. Prahy," uvedl mluvčí Hasiči Praha Martin Kavka.

Areál slouží pražským hasičům od roku 1942, kde původně stály provizorní dřevěné jednopodlažní budovy.

V roce 2022, kdy byla slavnostně otevřena budova A, která slouží výjezdovým hasičům. Nabízí moderní prostor včetně zázemí a prostorných garáží.

V březnu 2024 došlo k zahájení výstavby budovy B, která poskytne zázemí krajskému ředitelství HZS hl. m. Prahy a oddělení prevence. Následovat bude budova C, tím bude přestěhování krajského ředitelství pražských hasičů kompletní.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby za více než 200 milionů korun vyhrála společnost OHLA ŽS, a.s. Lhůta pro dokončení stavby je 96 dnů, tedy do listopadu 2025. Pozemek pro celý areál holešovické stanice v celkové hodnotě 133 500 000 korun vložilo do akce hl. m. Praha. Výstavbu budovy financuje Ministerstvo vnitra ČR.