Podle předpokladů ROPIDu letos pražské přívozy přepraví přes 600 tisíc cestujících. Tradičně nejvyužívanější je přívoz P2 (V Podbabě – Podhoří), který letos přepraví přes 200 tisíc cestujících, což je v průměru téměř 600 lidí denně. Druhým nejvytíženějším přívozem je linka P5 spojující Císařskou louku s oběma vltavskými břehy (120 tisíc cestujících). Na třetí příčce je linka P7 s 85 tisíci pasažérů.

Zkoumání bývalého hřbitova v Karlíně. Masové hroby vyprávějí svůj příběh

Oblibu si podle ROPIDu získal také nejnovější přívoz P4 mezi Velkou Chuchlí a modřanskou Belárií, který sloužil původně jako alternativa k rekonstruovanému Barrandovskému mostu.

Díky tomu, že v průměru přepravil zhruba 135 cestujících denně, tedy podobně jako přívoz P1, bylo rozhodnuto o jeho převedení mezi běžné sezonní lodní linky a na trasu mezi zastávkami Dostihová a Belárie vypluje opět koncem března s elektrickým plavidlem používaným nyní na přívozu P7 HolKa.

Video, Foto: Kapela Olympic začíná slavit 60 let. Má své známky a bankovku

Přívozy jsou integrované v systému PID, aktuálně je provozují tři dopravci: Pražské Benátky (P1, P2, P5 a P6), Pražská paroplavební společnost (P4 a P7) a VITTUS GROUP (P3).

Seznam pražských přívozů v provozu od 26. března do 30. října 2022

P1 Sedlec – Zámky: V provozu denně do 20:00, v pracovní dny od 5:25, o víkendech od 6:45.

P2 V Podbabě – Podhoří: V provozu denně do 22:00, v pracovní dny od 5:25, o víkendech od 6:30.

P3 Lihovar – Dvorce: V provozu denně do 22:00, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00.

P5 Císařská louka – Kotevní – Výtoň: V provozu denně od 8:00 do 19:00–21:00 podle denního světla.

P6 Lahovičky – Nádraží Modřany: V provozu denně do 19:00–21:00 podle denního světla, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00.

P7 Pražská tržnice – Rohanský ostrov: V provozu denně do 19:00–22:00 podle denního světla, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00.

Pozn.: Přívoz P4 vyplul v souvislosti s opravou Barrandovského mostu 16. května.