Zápasem české reprezentace s Finskem začalo i pro tuzemské fanoušky mistrovství světa v hokeji. V Praze je centrem O2 arena i její okolí, ale příznivci sledují hokej třeba i v Riegrových sadech. Část příznivců ale zůstala smutná, jejich vstupenky na zápasy byly totiž falešné.

Skupina fanoušků hokeje, která přijela z Nymburka, nevynechá v den, kdy hrají čeští hokejisté, žádný zápas. | Video: Deník/Milan Holakovský

Podle ČTK do fanzóny před pražskou O2 arenou, kde se dnes odehrají první zápasy mistrovství světa v hokeji, začaly proudit první stovky nedočkavých fanoušků už brzy po poledni.

Zdroj: Deník/Milan Holakovský

Kolem haly s nápisem Welcome to the heart of the game (Srdce do hry) procházeli zahraniční příznivci v barevných dresech svých zemí, kteří se chystají na odpolední zápas Švýcarska s Norskem.

Mezi nimi bylo i mnoho domácích fanoušků v dresech se státním znakem na prsou, kteří se těšili na večerní zápas českých hokejistů s Finy.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Ve fan zóně pak byly vpodvečer davy hokejových fanoušků z Čech i ciziny. V zaplněném prostoru s kapacitou pro 7000 lidí o rozloze 8400 metrů čtverečních se pohybovali zejména příznivci českých a finských hokejistů, kteří odehrají vzájemný večerní zápas.

Jak to vypadalo před arenou těsně před zápasem s Finskem

Odpolední utkání švýcarských a norských hokejistů sledovali před velkou obrazovkou o rozměrech 12 krát šest metrů i fanoušci z těchto zemí, kteří nemají vstupenky na utkání do haly.

Vstup do fan zóny je zdarma. Návštěvníci však musí projít bezpečnostní kontrolou. Notebook, batoh nebo deštník jsou zakázané, jejich majitelé mohou využít úschovnu. Cena za uložení jednoho kusu je 50 korun nebo dvě eura.

Pořadatelé rozesmutnili jednoho ze švýcarských návštěvníků, kterému nedovolili vstup s velkým kravským zvoncem, typickou výbavou fanoušků týmu ze země helvétského kříže.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Promítání zápasů na velké LED obrazovce pořadatelé připravili na každý hrací den. Před nebo mezi zápasy si přítomní mohou užít hudební a dýdžejská vystoupení interpretů jako Drum For Run, Poletíme?, Eddie Stoilow, Pilot, Metallica Beroun, Nonalis, DJ Roxtar, Portless, Jamaron, ABBA World Revival, Red Hot Chilli Peppers Revival nebo Queens of Bohemia.

Program ve fanzóně doplní také setkání s hokejovými legendami nebo show oficiálních maskotů - králíků Boba a Bobka.

Policie rovněž zaznamenala první den hokejového šampionátu desítky lidí s falešnými vstupenkami. Přes 40 jich bylo v Praze, několik v Ostravě. Policie to oznámila na síti X.

Zdroj: Deník/Milan Holakovský

"V Praze jsme během prvního zápasu zaznamenali více než 40 lidí, kteří měli falešné lístky. Na místě se specialisté na kyberkriminalitu případy ihned zabývají a dělají vše, aby vypátrali pachatele, kteří lidi takto podvedli," uvedla policie.

Na fanoušky jsou připraveny i okolní libeňské hospody a večerky.