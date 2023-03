Protest vysokoškolských učitelů. Prahou projde průvod s obřím balvanem

ČTK

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Do protestu s názvem Hodina pravdy, který připravují akademici věnující se na veřejných vysokých školách (VŠ) humanitním a sociálněvědním oborům, by se podle odhadů měly zapojit stovky vyučujících a studujících. Za vyšší platy akademických pracovníků se bude protestovat v devíti českých městech. Protestující požadují pro univerzity více peněz ze státního rozpočtu a zrovnoprávnění tarifů mezd mezi jednotlivými obory na VŠ. Novinářům to v pondělí 27. března sdělili organizátoři protestních akcí v republice. Podle informací na webu se do protestů zapojí 13 fakult, zejména filozofických.

Tisková konference k protestu vysokoškolských učitelů Hodina Pravdy. | Video: Deník/Radek Cihla