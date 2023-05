/FOTOGALERIE/ Třináctiletá dívka odešla v úterý 9. května do zájmového kroužku na plavání, tam ale nedošla. Naposledy byla viděna v místě trvalého bydliště v Praze 5. Podle rodičů má počínající psychické problémy. Pokud jste ji viděli, kontaktujte linku 158.

Hledaná dívka. | Foto: Policie ČR

Naposledy byla dívka spatřena se svou sestrou v úterý 9. května po 16. hodině v Praze 5. V tu chvíli vše nasvědčovalo tomu, že odchází do kroužku plavání v Radlicích, tam ale nedošla.

„Dívka je dle rodiny velký introvert a je možné, že má počínající psychické problémy. V době odchodu měla na sobě úzké černošedé džíny tzv. plísňáky. Červenou kratší mikinu po pupík, vpředu pod krkem zip 20 cm na hrudníku s nápisem. Tmavě modrou šusťákovou bundu bez kapuce, bílé zánovní tenisky a tmavě fialový baťůžek," uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

V pražské Ruzyni našli mrtvého muže. Pravděpodobně se jedná o sebevraždu

Hledaná má střední, 160 cm vysokou postavu, ovalný obličej, modré oči, dlouhé blond vlasy a malou jizvu na čele.

Dívka tři roky bydlí v Praze, není však vyloučeno, že by se mohla pohybovat i mimo metropoli.

„Policisté prohledali všechna známá místa, kde by se mohla nacházet, bohužel zatím nalezena nebyla. Dále kriminalisté zjistili, že dívka nastoupila včera v 16:14 hodin do soupravy metra ve stanici Jinonice a v 16:48 hodin vystoupila ve stanici Černý Most, kde byla viděna naposledy," dodal mluvčí.