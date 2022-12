České dráhy tak mezi Holešovicemi a hlavním nádražím vozily vzduch a ministerstvo dopravy to platilo. „Ministerstvo dopravy vlaky objednávalo, protože jejich ukončení na pražském hlavním nádraží v minulých letech nebylo technologicky realizovatelné,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Masarykovo nádraží čeká velká modernizace. Přestavba proběhne za provozu

Kolik stát nyní na zkrácení linky ušetří, není podle něj možné „takto izolovaně uvést, protože celý výpočet nové výše kompenzace je mnohem složitější a zahrnuje na objednávaných linkách mnohem více vlivů, než jen změnu cílové stanice v železničním uzlu Praha“.

Podle mluvčí Správy železnic Radky Pistoriusové způsobilo letošní zprovoznění nových úseků IV. koridoru (Sudoměřice – Votice a Soběslav – Doubí) změnu dopravního konceptu na trati. „Tato změna se projevuje v Praze tak, že mezi příjezdem vlaku do Prahy a odjezdem z Prahy již není dostatečná doba na zajíždění do Holešovic a objíždění soupravy v Holešovicích. Trvání na řešení s obratem v Holešovicích by tedy dopravci generovalo nutnost zařadit do oběhu další soupravy. Proto bylo projednáno řešení s obratem soupravy v koleji na hlavním nádraží,“ sdělila Pistoriusová.

Podívejte se: Bezpečně mimo křižovatku. Cyklostezka vede pod Mánesovým mostem

Obrat se přitom podle ní uskuteční bez objíždění, vlak dostane novou lokomotivu. „Změnou poloh vlaků na trati došlo také k významnému zkrácení pobytu souprav v obratové stanici v Praze,“doplnila mluvčí.

Jižní expresy nově urazí cestu mezi Českými Budějovicemi a Prahou za sto minut (místo dosavadních dvou hodin) a mezi Táborem a Prahou za 59 minut (místo dosavadních 76 minut). Z Prahy hl. n. budou vyjíždět vždy 21. minutu po celé (dosud čtyři minuty po celé). V opačném směru budou jezdit z Budějovic vždy 57 minut po celé (stejně jako nyní).