Rada hlavního města Prahy v pondělí udělala zásadní krok ke zbudování nové tramvajové trati přes Vrchlického sady u hlavního nádraží. Radní schválili změnu územního plánu, která toto vedení tratě umožní.

Vrchlického sady. | Foto: IPR Praha

„Skvělá zpráva a důležitý krok. Věřím, že to bude vidět stejně i zastupitelstvo,“ oznámil na twitterovém účtu primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Trať povede z Vinohradské mezi budovami Národního muzea (zde jsou už položené koleje) podél magistrály Wilsonovou směrem ke Státní opeře Praha, kde by vznikla nová zastávka. Trať poté odbočí do ulice Politických vězňů a Washingtonovou ulicí se dostane před halu hlavního nádraží do Vrchlického sadů. Tam by byla též zastávka. Následně se napojí na současnou trať v ulici Bolzanova.