Novou dominantou prostoru se do roku 2031 má stát obří prosklená střecha nesená nepřehlédnutelně nápadnou konstrukcí ze dřeva, pod kterou by měl plynule přecházet prostor modernizovaných Vrchlického sadů – to vše doplňující historickou Fantovu budovu , s jejímž secesním vzhledem má být podoba obří dřevostavby v souhře.

K zápisu haly jako památky došlo doslova přes noc, ohrazuje se Správa železnic

Naopak část nyní rušného nádražního komplexu, takzvané nové odbavovací haly ze 70. let minulého století, má být zbourána. Beztak by prý kapacita nestačila očekávanému nárůstu počtu cestujících; ten se podle odhadů v příštích desetiletích zdvojnásobí. Komplikaci však přineslo, když se ukázalo, že tento objekt podléhá památkové ochraně. Kulturní památkou byla prohlášena Fantova budova – avšak nová odbavovací hala není evidována jako samostatný objekt, nýbrž jako její přístavba. Na to zřejmě budou muset reagovat návrhy změn počítajících v této části s částečnou demolicí a zásadní přestavbou.

Kritici nešetří výhradami

Po představení návrhu proměny Hlaváku není málo ani těch, kteří reagují spíše rezervovaně, či dokonce odmítavě. A také mezi kritiky jsou zastoupeni architekti. Dokonce vnikla on-line petice požadující přepracování návrhu na rekonstrukci, kterou už podepsaly čtyři tisíce lidí. Stojí za ní Amálie Becková z Berouna.

Řada odpůrců odmítá razantnější zásah do nynější odbavovací haly, na níž oceňují mimo jiné jedinečnost spojení prvků high tech architektury s brutalismem a nastupující postmodernou; mnozí si také nedovedou představit, že by jednomu z nejrušnějších míst v Praze měla dominovat obří dřevostavba nesoucí zastřešení. Namítají, že navrhovanou konstrukci nepovažují za vhodnou do našich klimatických podmínek – provoz a údržbu si ani nedovedou představit – a podle nich se nehodí ani do zdejšího prostředí.

Šťastný hlavák: Podívejte se jak se promění nádraží. Halu nahradí dřevostavba

Dokonce se už ujalo posměšné označení „Abú Prahí“, mající odkazovat na mínění, že dílo je to sice výjimečné, avšak lépe než v českém hlavním městě by se vyjímalo někde na Blízkém Východě (naopak zastánci mají jiný pohled: vidí jedinečně zvládnuté pokračování v myšlence původního autorského týmu). S podobným míněním se nicméně počítalo, a tak odpověď vlastně zazněla už během představování vítězného řešení v prostorách CAMPu neboli Centra architektury a městského plánování Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Tam byly v pondělí 27. listopadu vyhlášeny výsledky soutěžního dialogu a následně se v úterý uskutečnilo představení vítězného projektu.

Mezi dojmy, které si účastníci odnesli, nechybělo ani připomenutí zkušeností z Paříže. Historický odpor, který se tam před 140 lety vzedmul proti budování Eiffelovy věže, je obecně známý – načež se tato stavba zakrátko stala milovaným symbolem metropole nad Seinou. Navíc inspirujícím do té míry, že Pražany podnítila ke zbudování rozhledny na Petříně.

Nový Hlavák – budoucí podoba pražského hlavního nádraží podle návrhu dánského studia Henning Larsen Architects.Zdroj: archiv Dopravního podniku hl. m. Prahy

Podobné by to snad mělo být v centru Prahy. Ta prý získá důstojnou „bránu“ vítající lidi, kteří do české metropole přijíždějí, i krásné místo rozloučení, jež bude odjíždějící vybízet, aby se chtěli opět vrátit. Odpůrci přesto mají jasno a zviklat se nenechají. Leckteří však doufají, že svou roli v jejich boji sehraje přísný postup památkářů. A sázejí i na hasiče: počítají s tím, že povolit obrovskou konstrukci ze dřeva na tak vytíženém místě pro ně bude nepřijatelné.

Názor mohou lidé říci i vzkázat

Uplatnit se mohou i hlasy veřejnosti, a to nejen v rámci debat na sociálních sítích, kolem petice i dalších výhrad (či naopak v rámci podpory projektu s oceňováním jeho výjimečnosti). Příležitost seznámit se s podrobnostmi i se se částečně zapojit se do spolurozhodování o proměně místa mají lidé v rámci několika akcí, které IPR chystá pro veřejnost v prostoru hlavního nádraží a v jeho okolí. První se chystá na podvečer ve středu 13. prosince. To jsou na setkání ve staré budově Národního muzea zváni lidé, kteří v okolí bydlí či pracují.

Dalším významným dnem se stane středa 10. ledna, jež přinese start dvou dlouhodobějších aktivit. V nové odbavovací hale se od tohoto dne až do 21. ledna bude možné zastavit u informačního a konzultačního stánku. Současně bude zahájena anketa pro veřejnost, která má trvat do 28. ledna. Cílem bude získávat ohlasy na vítězný návrh – jak právě na informačním stánku, tak i on-line. Určitě těchto příležitostí využít doporučuje náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček (STAN).

Již nyní, a to do 17. prosince, je také v CAMPu ve Vyšehradské ulici možné navštívit výstavu k soutěžnímu dialogu. Právě z něj návrh, o němž se nyní tolik diskutuje, vzešel.