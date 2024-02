Tramvajová trať na Hlávkově mostě je uložena na velkoplošných panelech. V rámci její opravy pracovníci Dopravního podniku panely demontují, nahradí poškozené kusy a kompletně vymění asfaltový povrch a pryžové profily, na kterých jsou velkoplošné panely umístěny. Kromě toho vymění kolejnice a dožívající výhybkové systémy v úseku. Oprava tramvajové tratě bude probíhat v celém úseku od kolejového trojúhelníku u stanice metra Vltavská, respektive u Antonínské ulice až po křižovatku ulic Těšnov, Na Poříčí a Na Florenci.

„Tramvajová trať je v tomto úseku vlivem stáří skutečně dožilá a opravu musíme opravdu provést. Pokud by k ní nedošlo, hrozilo by reálné riziko, že by mohlo dojít k havárii. Při vzestupu teplot na jaře by totiž mohlo dojít k vzedmutí panelů, které jsou po devíti letech od poslední opravy různě pootočené nebo poškozené stejně jako pryžové profily, které upevňují kolejnice k panelům. Vzedmutí panelů by znamenalo poškození kolejnic a okamžité zastavení provozu,“ vysvětlil důvody plánované opravy tramvajové tratě Miroslav Penc, vedoucí jednotky Dopravní cesta Tramvaje DPP.

V rámci dočasného a omezeného návratu tramvají na Libeňský most dojde k dalším dopravním opatřením. Úsek dlouhý zhruba 600 metrů mezi tramvajovou zastávkou Libeňský most a stanicí metra či zastávkou Palmovka mohou cestující přejít pěšky nebo využít náhradní autobusovou dopravu X25, která bude jezdit v úseku Palmovka – Libeňský most.