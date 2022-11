Plánované úpravy opět vycházejí z návrhů Richarda Preislera a Martina Kontry, projekt připravilo U/U Studio. „Jsou tam opět překážky a terénní prvky pro skateboarding, BMX a důraz tentokrát klademe na koloběžkáře, na které se občas trochu zapomíná. V další části podchodu pak bude místo pro workout a lanový les se šplhacími lany, hrazdami a houpačkami. Chybět nebude ani prostor pro street art,“ uvedl Martin Kontra. S realizací projektu se počítá do konce tohoto roku.

Přestavba železničního mostu mezi Výtoní a Smíchovem má začít v roce 2026

Prostor býval skutečným labyrintem hrůzy pro místní obyvatele. „Lidé toto místo jednoznačně označovali jako prostor, kam se bojí chodit – a to v noci i přes den. Nyní je ale celý areál osvětlen a lidé se tam nemusejí bát,“ řekla místostarostka Prahy 7 Hana Třeštíková (Praha sobě).

V budoucnu bude muset nové sportoviště ustoupit budově Filharmonie Vltavská. „Jakmile se začne budovat, toto místo zanikne. I kdyby trvalo jen pár let, tak nám to za to stálo,“ dodala Třeštíková.