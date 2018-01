Praha hlásí velký zájem o volby. Mnozí lidé vybírali na poslední chvíli

Volební komise už včera večer potvrdily vysokou volební účast. Ve většině okrsků se do páteční 22. hodiny k urnám dostavilo až 25 procent oprávněných voličů. Na některých místech v Praze 12 jich ale přišlo i přes 50 procent.

Až polovina. Tolik oprávněných voličů už včera hodilo do urny lístek se jménem kandidáta na prezidenta v řadě pražských volebních místností. Velký zájem o druhé kolo prezidentské volby hlásily komise například z Prahy 1, 6, či 11. Mluvčí Prahy 12 Eva Burianová včera po 17. hodině ohlásila zájem více než poloviny voličů v některých okrscích na území městské části.

Vášnivé diskuse probíhaly všude

Rozhodující duel prezidentské volby byl ale až do samého otevření volebních místností předmětem mnohdy vášnivých diskusí Pražanů. A to nejen v hospodách či kavárnách. Vyostřené debaty se vedly třeba i ve veřejné sauně. A samozřejmě na sociálních sítích. S patrně největší vehemencí si názory vyměňovali muži pokročilejšího věku.

Například včera v kultovním hostinci U Jelínků. Ještě než si hosté krátce před polednem objednali velkou plzeň a taliána, stačili se podělit o své politické názory a pocity. Mladší z dvojice sledoval první ze dvou televizních debat s Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem. „A stále nemám jasno, komu to hodím,“ svěřil se. Jeho starší kolega předestřel názor, že na konkrétním výběru ani příliš nezáleží, protože „stejně všichni lžou a je to celé předem domluvené, stejně jako třeba v Americe,“ utrousil host pivnice. Považuje prý zavedení přímé volby prezidenta za nešťastné. „Nemá to u nás tradici. I české krále volilo stavovské shromáždění. Kdyby se pokračovalo ve volbě parlamentem, ubylo by toho zbytečného humbuku kolem,“ dodal starší z dvojice citovaných návštěvníků hospody. U východu pak další štamgast poznamenal, že „Zeman vypadal v televizi fyzicky hodně slabě“.

Politické rozhovory v pátek rezonovaly i v populárních lázních na Florenci. Prošedivělý muž si uvnitř potírny postěžoval známému na údajnou neobjektivitu některých masmédií, která prý křivdí současnému prezidentovi. „Drahošovu bezradnost vydávají za slušnost a Zemanův nadhled i umění bonmotů za neomalenost a aroganci,“ povzdechl si Zemanův sympatizant.

V generační propasti

Bylo by ale velké překvapení, pokud by byl výsledek druhého kola v rámci Prahy jiný než výraznější vítězství Jiřího Drahoše. Ten získal v metropoli už v prvním kole 35 procent hlasů, zatímco Miloš Zeman necelých 22,5 procenta. Rozdíly ovšem byly poměrně významné i mezi jednotlivými částmi Prahy.

V širším centru dominoval Drahoš, zatímco třeba v Praze 11 se mu Zeman téměř vyrovnal. Klíčem k vysvětlení těchto rozdílů je podle společenských vědců sociální skladba obyvatel a také jejich věk. Na některých sídlištích žije víc starších lidí a ti častěji inklinují k Zemanovi. Ten velkou část mladších Pražanů na druhou stranu vysloveně irituje.

Mladí už Zemana nechtějí

Čtyřiatřicetiletý Petr Krpálek žije poslední dva roky v Horních Měcholupech a do Prahy se přestěhoval z Havlíčkova Brodu. Prakticky od začátku Zemanova prezidentství byl rozhodnutý pro volbu jeho protikandidáta. Petrovi vadí na Zemanovi mimo jiné to, „že se tváří, jako by byl všemocný“.

Představa prezidenta, jak hájí státní hranici před zástupy imaginárních migrantů se zbraní v ruce, je podle Petra sice úsměvná. „Ale jinou faktickou cestu, jak tyto migranty, kteří se k nám hrnou maximálně po jednotlivcích, Zeman nemá,“ upozorňuje muž z východního okraje Prahy.

Mnohem podstatnější témata těchto voleb než migrace jsou pro něj postoje kandidátů k trestně stíhanému premiérovi a také jejich zdravotní stav. Od prezidenta Petr očekává reprezentativní, důstojné zastupování ČR na venek i uvnitř státu a také čestnost.

Ovlivňovala televize i internet, ne reklama

„Televizní debaty mé rozhodnutí nijak neovlivnily, protože neskočím Miloši Zemanovi na jeho rétorický špek. On je výborný řečník, ale bohužel i za cenu, že ve svých vystoupeních velmi často lže anebo používá zavádějící či neověřitelné informace, což jistě na některé voliče působí tak, že má Zeman převahu,“ myslí si Petr.

Mezi mladšími obyvateli metropole jsou i tací, kteří Zemana volili před pěti lety, ale dnes mu kvůli způsobu jeho úřadování hlas nedají. „Pro Zemana jsem se tehdy rozhodla ve druhém kole vlastně až za plentou a udělala jsem tak v dobré víře. Bohužel mě prezident dost zklamal tím, že vymyslel pojem pražská kavárna. Je nevhodné a nízké označovat lidi jakkoliv jako neomarxisty, sluníčka, vítače atd.,“ řekla Pražskému deníku osmadvacetiletá Thien Thanh Hoová, která se narodila v Mostě vietnamským rodičům a od vysokoškolských studií žije v Praze, aktuálně v Hloubětíně.

Thien je citlivá na „škatulkování“ lidí i proto, že prý byla v dětství kvůli své jinakosti „pořád za někoho označována i šikanována, stále musela dokazovat, že není taková nebo maková a léčila se kvůli tomu i na psychiatrii“. Pro její volební preference byly podstatné informace z internetu. Nijak ji údajně neovlivnily volební billboardy a televizní debaty jen minimálně.

O dva roky starší Ondřej Matěj Hrubeš naproti tomu považuje debaty na obrazovkách za velmi významné. „Představí kandidáty víc než jen nějaký billboard či leták ve schránce. Nejde jen o prezentaci názorů, ale také o schopnost reagovat a argumentovat soupeři,“ poznamenal Ondřej, který od narození žije v Praze 6.

Přesto tohoto bývalého Zemanova voliče poslední televizní duely nepřesvědčily ani o jednom z diskutérů. Do urny Ondřej vhodil prázdnou obálku. „Poslední debata na ČT byla sice akademicky důstojná, ale nudná. Byly to otázky a odpovědi, chyběla mi diskuze mezi kandidáty.“

I pacienti nemocnic vybírali prezidenta

Zvýšený zájem o druhé kolo prezidentské volby zaznamenaly velké pražské nemocnice. Například Na Bulovce se přihlásilo 103 zájemců, což je o tři desítky víc než v prvním kole a už v něm byla účast vyšší než v posledních parlamentních nebo komunálních volbách.

Mezi stovkou hlasujících je v Nemocnici Na Bulovce necelá třicítka zaměstnanců, kteří jsou během voleb ve službě. Zbývající voliči jsou pacienti. Za většinou z nich vyráží volební komise přímo na pokoj. Také ve Thomayerově nemocnici stoupla účast mezi pacienty oproti prvnímu kolu zhruba o pětinu ze 70 na 89 procent.