Tomu všemu má po tři týdny od začátku roku sloužit část uzavřené ulice Brigádníků – mezi ulicemi Solidarity a Turnovského. Vedle nového využití místa u sídliště, jež prostě slouží jako ulice (ale mohlo by nabídnout víc, o čemž se má rozpoutat veřejná diskuse), je současně cílem zvýšit bezpečnost dětí. Jak cestou do školy, tak i zpět domů.

Bezpečný prostor má ale vzniknout pro všechny místní obyvatele. Starosta Prahy 10 Martin Valovič (Společně pro Prahu 10/ODS) to vnímá i jako příležitost vyzkoušet propojení prostranství před školou s přilehlým parkem. „Věřím, že se podaří připravit taková řešení, aby propojení bylo trvalé a pěší pohyb dětí zase o něco bezpečnější,“ poznamenal. O případných debatách, zda by ulice měla být zavřena natrvalo, rozhodnou mimo jiné reakce veřejnosti.

Školní plácek, vizualizace.Zdroj: ZŠ Solidarita

Městské části chystají k začátku školního roku různé akce. Třeba v Praze 7 jsou lidé – a to nejen žáci či studenti, ale i rodiče a prarodiče – zváni v pondělí až do večera do Letenských sadů. Historický Letenský kolotoč nabídne svezení zdarma jak dětem, tak dospělým. Program je ale mnohem bohatší. U Letenského zámečku nabídne Národní technické muzeum edukační program a jízdy na šlapacích autíčkách, vidět a zažít toho lze ale ještě mnohem víc: od produkce flašinetáře po divadelní pohádku. Na děti čekají i dílny výtvarná a čtenářská.