Za vinu je mu kladeno jednání, které s působením v politice nesouvisí. Týká se dřívější práce ve farmaceutické firmě Interchemia Praha. Z přípravného řízení plyne, že pozornost lékařů k dodávaným preparátům měl jeho tým před více než deseti lety lákat poskytováním nezákonných benefitů: jak přímo peněz, tak třeba odměn v podobě dovolené nebo nákupních poukázek či hodnotnějších dárků.

Jedná se o etapu Krkoškova života, kdy se nynější hejtman politickým aktivitám aktivně nevěnoval. A je to již starší záležitost: ve zmiňované firmě zastával významnější post v období let 2009–2012.

Samotný případ předepisování léků, k jejichž uplatnění dodavatel lékaře „motivoval“ prostřednictvím různých pozorností, je značně rozsáhlý. Kriminalisté na rozplétání všech souvislostí pracovali několik let – a postupně vyslechlo obvinění na dvě stě lidí (stíhání 128 osob pak bylo podmíněně zastaveno).

Řešení části případu před Obvodním soudem pro Prahu 2 souvisí s místem sídla farmaceutické společnosti, řekla Deníku jeho mluvčí Marcela Pröllerová. Soudních jednání se v této kauze uskutečnilo již několik; zpravidla padly peněžité nebo podmíněné tresty.

Hlavní události ze soudního jednání

10:00 Obžalovaný je vinen, že se účastnil činnosti organizované zločinecké skupiny. „Odsuzuje se k peněžitému trestu ve výši 200 tisíc korun českých,“ uvedl soudce Rossi. Soud umožňuje 10 měsíčních splátek po 20 tisících.

Rozhodnutí soudu o vině vycházelo z prohlášení viny obžalovaného. Při posouzení právní kvalifikace se senát přiklonil k návrhu státního zástupce.

9:56 Ani ne hodinu po zahájení jednání soud přistoupil k vyhlášení rozsudku.

9:55 Už po 39 minutách hlavního líčení soudce Rossi zahájil poradu trestního senátu poté, co obžalovaný nevyužil práva přednést závěrečnou řeč a pak ještě takzvané poslední slovo. Pouze se připojil ke slovům obhájce Sokola.

9:45 Obhájce Sokol vítá návrh na uložení pouze peněžitého trestu. Připomněl, že stíhání bylo zahájeno v roce 2017 a trvá tak již 7 let, zatímco Evropský soud pro lidská práva označuje jako přiměřenou dobu šest let.

Především však Sokol zdůraznil, že podílet se na činnosti klient přestal už před 12 lety – a tudíž odpadá argument, že je třeba trestem na pachatele působit. „Nezdá se, že by ho bylo třeba převychovávat, nezdá se, že by měl tendence inklinovat k recidivě,“ nastínil advokát, proč má za to, že trest je „skoro zbytečný“.

Byť připouští, že odpustit od potrestání v rámci právní kvalifikace dané obžalobou nelze. Podle jeho návrhu – změnit kvalifikaci na postih nekalé soutěže, by to možné bylo. V případě rozhodování o peněžitém trestu Sokol navrhuje vyměřit nižší částku než navrhuje žalobce.

9:33 Soud ukončil dokazování a dal prostor závěrečným řečem. Státní zástupce připomněl, že od ukončení trestného jednání obviněného uplynulo 12 let, v roce 2012 ze společnosti odešel a dál se na trestní činnosti nepodílel. Nikdy nebyl trestaný.

V rámci trestní sazby od 2 do 10 let obžaloba původně navrhovala 30mešícní podmíněný trest. Vzhledem k prohlášení viny, což je polehčující okolnost navrhuje žalobce mírnění: uložit pouze peněžitý trast. Takový, který bude odpovídat majetkovým poměrům obviněného a běžné rozhodovací praxi. Měl by se pohybovat v řádu statisíců; minimálně čtvrt milionu korun.

9:27 Výslech obžalovaného soudce ukončil poměrně záhy. Šlo pouze o údaje o osobě obžalovaného. Souzený hejtman mimo jiné o sobě uvedl, že je rozvedený, vyživuje jedno dítě, druhé už je samostatné. Jiné stíhání nebo trestní řízení není vedeno.

9:24 Senát přijal uznání viny Jana Krkošky. To bude mít vliv na omezený rozsah dokazování. Budou se řešit pouze údaje o jeho osobě a skutečnosti rozhodné pro stanovení právní kvalifikace.

Soud s nynějším hejtmanem Moravskoslezského kraje Janem Krkoškou.Zdroj: Deník/Radek Cihla

9:20 Původně obžalovaný v písemném prohlášení viny, které zaslal soudu, vyslovil souhlas i právní kvalifikací navrhovanou v obžalobě. Po poradě s obhájcem však stanovisko změnil. Advokát Sokol k tomu uvedl, že ač se kvalifikace navrhovaná státním zástupcem nabízela, další analýza ukázala možnost alternativního právního posouzení jako nekalého soutěžního jednání, jehož součástí je také podplácení.

„Je vinen z nelegální marketingové podpory,“ zdůvodnil Sokol, proč navrhuje použití paragrafu 248 trestního zákoníku. „Ne z podplácení nebo navádění k podplácení,“ konstatoval obhájce. Státní zástupce reagoval slovy, že obžalovaný by byl stíhán i pro podplácení, kdyby nebylo promlčeno.