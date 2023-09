Jediná hlasovací místnost, která je na obecním úřadu, bude otevřena do 22. hodiny. Následně dojde na sčítání hlasů – a snad ještě během noci na sobotu by si na webu obce mělo být možné rozkliknout výsledek. Přijít vyjádřit své mínění může 1145 voličů – a podle očekávání by účast mohla být vyšší než v posledních komunálních volbách (tenkrát přišlo odevzdat svůj hlas 648 občanů z tehdejších 1111 oprávněných, což představuje 58 procent).

Hazard je v obci velké téma. Kolem toho, zda do Tuchoměřic „pustit“ provozovatele kasin, se zde totiž vedou spory; poměrně dlouhé, hlasité – a leckdy i osobní. Dosti hlasitě byli slyšet zvláště odpůrci: založili iniciativu Tuchoměřice proti hazardu, prezentující své postoje na webu s jednoznačnou adresou: nehazardu.cz.

Praha řeší vyhlášky proti hazardu. Jednou z variant je úplný konec heren

Už veřejné představení záměrů investorů v květnu provázela značná pozornost občanů. V rámci debat se přitom neřešily jen čistě místní souvislosti či „pro“ a „proti“ přímo souvisejí s provozem kasin a příjezdem předpokládaného většího množství návštěvníků. Nově do debat zasáhly i úvahy hejtmanství o tom, že obcím podporujícím hazard by kraj mohl omezit možnosti čerpání krajských dotací, či prozatím jen spekulace o možných změnách v systému přerozdělování peněz z daní vybraných státem.

K tomu, aby bylo referendum platné, je potřeba, aby své mínění přišly vyjádřit alespoň čtyři stovky místních – přesně 401 – a záležet bude na tom, ke kterému stanovisku se přikloní. Odpovídat volbou mezi Ano/Ne mají občané na dvě otázky. O samotný hazard jde přitom jen v první z nich. V tomto případě se občané mají vyjádřit, zda souhlasí s tím, aby obec povolila bingo, technickou hru (automaty) a živou hru (tradiční nabídku casina) na dvou konkrétních pozemcích v katastrálním území Kněžívka. Ostatně i obecní úřad sídlí na adrese V Kněžívce 212. V jednom případě má investor zájem vytvořit podnik v rámci POP Outletu, v druhém by se jednalo o novou výstavbu v průmyslové zóně.

Zákaz kasin jako v Moskvě. Praha řeší problém s hazardem, přitom jí hrozí žaloby

Druhá otázka pak zní: pokud bude v referendu provoz hazardních her odsouhlasen, souhlasíte s tím, aby obec Tuchoměřice zřídila obecní policii?

O to, aby obec měla vlastní strážníky, usilovalo zastupitelstvo už v minulém volebním období – a hlavním argumentem pro zamítnutí se staly peníze. Nyní je téma znovu na stole s tím, že v případě zřízení kasin by obec strážníky snáze zaplatila díky výnosům z daní. Karty tedy nejsou rozdány tak, že by je vedení obce chtělo mít „kvůli“ existenci kasin, ale naopak „díky“ jejich přítomnosti.

Zásadní pro další konání vedení obce by mohlo být mínění třeba jen tří stovek místních voličů. Vysvětluje to starosta obce Pavel Cihlář (nez.): „Rozhodnutí v místním referendu je závazné pro zastupitele obce, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 procent oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.“ Znamená to, že vedle zmiňované minimální účasti čtyř stovek voličů je třeba, aby se zde na jednom stanovisku shodlo minimálně 287 lidí. Očekávaná vyšší účast však znamená hru s čísly zase jinou.

Praha dostala další pokutu. Podle úřadu neumí regulovat hazard