Během práce plynařů došlo k havárii a v metropoli je bez vody 53 tisíc lidí v oblastech Praha 8 (Kobylisy, Střížkov), Praha 9 (Prosek, Střížkov) a Praha 18 (Letňany). Náhradní zásobování je podle PVK zajištěno.

Havárie vodovodu. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) připravily cisterny pro místní obyvatele. Odstávka však rezidenty překvapila, nebyla totiž oznámena dopředu.

„Firma se omlouvá za vzniklé komplikace, na nápravě intenzivně pracuje. A my se budeme ptát, zda opravdu nebylo možné informovat občany dřív - my jsme se na městské části dozvěděli informaci včera večer. A budeme hledat řešení, jak do budoucna nastavit systém okamžitého varování. Řada rodičů se například až před školkou dozvěděla, že je kvůli odstávce vody zavřená. To se nesmí stávat," uvedla městská část Praha 9 na svých facebookových stránkách.

Pára z výkopů a omezení dopravy. Už půl roku je ve Vršovicích havárie horkovodu

Předpokládané ukončení oprav je plánované na pondělí 15. května mezi 15. a 17. hodinou odpoledne.