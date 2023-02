Ve městě Adiyaman podle Kozáka stále není dostupná elektřina a voda, fungují ale čerpací stanice a lidem se dostává profesionálního ošetření u lékařů.

Pro zajištění bezpečnosti ve městě je podle mluvčího nasazená armáda a policie.

"V oblasti bylo zaznamenáno určité napětí - týmům se doporučuje, aby při provádění průzkumu nebo při práci na sutinách měli rovněž k dispozici tlumočníky či průvodce. Český tým se s žádným problémem přímo nesetkal," podotkl mluvčí českých hasičů Jakub Kozák. Tým se podle něj necítil nijak ohrožen, nejsou potíže ani konflikty.

"Podle statistik evidovaných v systému operací týmů USAR stojí čeští hasiči za vyproštěním více než čtvrtiny všech obětí ve městě," uvedl Kozák.

Minulý týden čeští záchranáři ze sutin zachránili také dva živé lidi, další živou ženu pomohl v troskách najít kolegům z jiného týmu pes české kynologické skupiny jménem Terezka.

Fenka Terezka hrdinkou v Turecku. Hasičům pomohla nalézt v sutinách živou ženu

Záchranáři se do ČR vrací v pátek 17. února odpoledne, měli by přiletět v 15:40 na pražské letiště. Letoun pak bude pokračovat do Ostravy, kde se přistání plánuje na 19:35.

Letadlo společnosti Smartwings a dva letouny české armády do Turecka dopraví deky ze skladů Správy státních hmotných rezerv (SSHR), spotřební zdravotnický materiál nakoupený z programu Medevac i 500 traumasetů od Českého červeného kříže, uvedl Kozák.

Část českého týmu se tak připravuje k převzetí humanitární pomoci a ke zrušení tábora v Adiyamanu. Záchranáři v Turecku nechají podle mluvčího čtyři ze svých 11 stanů, které se zde používají. Dosud je měl k dispozici záchranný tým z USA, na základě tureckého požadavku se přesunou do evakuačních táborů.

1/19 Zdroj: Hasiči ČR Nakládka potřeb k humanitární pomoci na vojenském letišti Kbely v Praze. 2/19 Zdroj: Hasiči ČR Nakládka potřeb k humanitární pomoci na vojenském letišti Kbely v Praze. 3/19 Zdroj: Hasiči ČR Nakládka potřeb k humanitární pomoci na vojenském letišti Kbely v Praze. 4/19 Zdroj: Hasiči ČR Nakládka potřeb k humanitární pomoci na vojenském letišti Kbely v Praze. 5/19 Zdroj: Hasiči ČR Nakládka potřeb k humanitární pomoci na vojenském letišti Kbely v Praze. 6/19 Zdroj: Hasiči ČR Nakládka potřeb k humanitární pomoci na vojenském letišti Kbely v Praze. 7/19 Zdroj: Hasiči ČR Nakládka potřeb k humanitární pomoci na vojenském letišti Kbely v Praze. 8/19 Zdroj: Hasiči ČR Nakládka potřeb k humanitární pomoci na vojenském letišti Kbely v Praze. 9/19 Zdroj: Hasiči ČR Nakládka potřeb k humanitární pomoci na vojenském letišti Kbely v Praze. 10/19 Zdroj: Hasiči ČR Nakládka potřeb k humanitární pomoci na vojenském letišti Kbely v Praze. 11/19 Zdroj: Hasiči ČR Nakládka potřeb k humanitární pomoci na vojenském letišti Kbely v Praze. 12/19 Zdroj: Hasiči ČR Nakládka potřeb k humanitární pomoci na vojenském letišti Kbely v Praze. 13/19 Zdroj: Hasiči ČR Nakládka potřeb k humanitární pomoci na vojenském letišti Kbely v Praze. 14/19 Zdroj: Hasiči ČR Nakládka potřeb k humanitární pomoci na vojenském letišti Kbely v Praze. 15/19 Zdroj: Hasiči ČR Nakládka potřeb k humanitární pomoci na vojenském letišti Kbely v Praze. 16/19 Zdroj: Hasiči ČR Nakládka potřeb k humanitární pomoci na vojenském letišti Kbely v Praze. 17/19 Zdroj: Hasiči ČR Nakládka potřeb k humanitární pomoci na vojenském letišti Kbely v Praze. 18/19 Zdroj: Hasiči ČR Nakládka potřeb k humanitární pomoci na vojenském letišti Kbely v Praze. 19/19 Zdroj: Hasiči ČR Nakládka potřeb k humanitární pomoci na vojenském letišti Kbely v Praze.

Zemětřesení, které 6. února postihlo jihovýchod Turecka a severozápad sousední Sýrie, si vyžádalo podle posledních údajů přes 41 tisíc obětí. Z toho víc než 35.400 mrtvých je v Turecku. Zraněno bylo přes 100 tisíc lidí.

I desátý den po zemětřesení ale záchranáři v Turecku ve středu vyprostili ze sutin tři živé ženy a dvě děti. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jde o nejhorší přírodní katastrofu v oblasti za poslední století.