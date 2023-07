/VIDEO, FOTOGALERIE/ Uctít památku za kolínského hasiče Zdeňka Hejduka, který zemřel ve středu 19. července večer při nehodě cisterny, která vyrážela k požáru v Krakovanech na Kolínsku, se rozhodli také pražští hasiči. Ti vyjeli s hasičskou technikou před stanice ve středu 26. července ve 13. hodin.

Pieta za zesnulého hasiče Zdeňka Hejduka. | Video: Deník/Radek Cihla

Kolínští hasiči vyjížděli k požáru, kde bylo potřeba evakuovat osoby a hospodářská zvířata. Na místo však nedojeli, protože jejich cisterna cestou havarovala. Tři členové posádky utrpěli zranění, pprap. Zdeněk Hejduk svým zraněním na místě podlehl.

Smrt hasiče: Sparťany zlobil červenobílým kolem, tátu vozil na koncerty

Tragédie zasáhla veřejnost i příslušníky hasičského záchranného sboru. „Hasičská rodina ztratila jednoho ze svých členů, kolegu, ale především kamaráda. Je mi to nesmírně líto. Služebním slibem jsme se zavázali nasadit pro ochranu této země a jejích obyvatel i vlastní život. Denně zasahujeme u desítek nebezpečných událostí a bereme to jako samozřejmost. S takovým rizikem nastupují hasiči do práce každý den. I přesto je to pro nás všechny velká rána. Všem kolegům, a především pak rodině vyjadřuji upřímnou soustrast,“ uvedl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genpor. Vladimír Vlček.

V den pohřbu, ve středu 26. července, se uskutečnila celorepubliková pieta, kdy hasiči vyrazili s technikou před stanice a minutou ticha uctili jeho památku.

„V den pohřbu se shromáždí technika HZS ČR se zapnutými výstražnými světelnými zařízeními (bez zvukového signálu) před stanice a hasiči v zásahovém stejnokroji uctí památku zesnulého kolegy minutou ticha. Pieta proběhne od 13.00 do 13.01 hodin," informovali hasiči na svém webu.