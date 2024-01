Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy v pondělí 29. ledna slavnostně ukončil významné jubileum, tedy 170. výročí založení sboru profesionálních hasičů v Praze. U této příležitosti byli hasičům předány medaile za věrnost a zavzpomínalo se i na události loňského roku.

Medaile za věrnost prvního, druhého a třetího stuplně předal ředitel pražských hasičů, brigádní generál Luděk Prudil, spolu s primátorem Prahy Bohuslavem Svobodou. Ředitel pak předal i slavnostní stuhy spolupracujícím složkám IZS a dalším sborům a organizacím.

Přítomným hostům hasiči představili i novou techniku. Jedná se prvovýjezdové cisterny, speciální vozidla na vyprošťování nebo převoz kontejnerů, evakuační autobusy, velitelská vozidla nebo čtyřkolky. Novou technikou je i plynový hasící automobil na hašení zařízení pod napětím.

„Na dvoře holešovické stanice hasiči ukázali vzorek techniky z celkového počtu 56 kusů za 276 mil. korun. Technika byla financována z fondů EU, Fondu zábrany škod nebo z finančních prostředků získaných od Hlavní města Prahy a ze státního rozpočtu, případně ze Správy státních hmotných rezerv," sdělil mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Poohlédnutí za loňským rokem

Po slavnostních aktech se pražští hasiči poohlédli za uplynulým rokem 2023. Zasahovali celkem u 11 922 událostí. Nejvíce je v Praze zaměstnaly technické zásahy, požáry a dopravní nehody.

Požáry, kterých bylo v Praze přes dva tisíce, způsobily škodu v celkové hodnotě 174 milionů korun. Hasičům se povedlo uchránit majetek za bezmála půl miliardy korun. Při požárech bylo celkem evakuováno 3 950 osob a zachráněno 318 osob. Při požárech ale v Praze došlo i k mnoha zraněním, celkem se zranilo 102 lidí, devět lidí při požárech bohužel zemřelo.

„Průměrná doba jízdy hasičů v Praze k zásahu je necelých 8 minut, hasiči v Praze pak dostanou požár pod kontrolu za průměrných 11 minut. Ve více než polovině požárů mohla za jeho vznik nedbalost, nebo byly založeny úmyslně." dodal Kavka.

Pražští hasiči vzpomínali také na to, jak byli 6. ledna 2023 v rámci USAR týmu vysláni na pomoc do zemětřesením zasaženého Turecka. USAR tým tvořilo 69 osob, z toho 29 jich bylo právě z Prahy. Týmu se v Turecku podařilo zachránit tři osoby z trosek zřícených budov v Adyamanu a vyprostit 78 mrtvých těl, která byla předána pozůstalým. Na pomoc se pražští hasiči vydali také do Řecka, které zasáhly rozsáhlé lesní požáry, tam bylo vysláno celkem 17 hasičů.

Dalším významným zásahem pro pražské hasiče bylo hašení požáru stájí na Císařském ostrově v Praze, při kterém zahynulo šest koní, dva poníci a jedna kočka. Nešťastná událost se stala 11. dubna. Oheň likvidovaly tři profesionální a tři dobrovolné jednotky. Hořely stáje o rozloze zhruba 20 krát deset metrů. Škoda způsobená požárem byla odhadnuta hasičským vyšetřovatelem na 3,5 milionu korun.

Hasiči pomáhali i při tragické události v budově Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy na Palachově náměstí, kde 21. prosince střelec usmrtil 14 lidí, poté i sebe a dalších 25 lidí zranil.

Hasiči při zásahu asistovali policistům a záchranářům, zejména při třídění a transportu raněných osob a poskytování pousttraumatické péče. Zabezpečovali také technickou i materiální pomoc ve spolupráci s Českým červeným křížem. Několik příslušníků HZS hl. m. Prahy také pracovalo na informační telefonní lince zřízené Policiií ČR.