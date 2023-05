Tragédie, která otřásala republikou. Hasič hledající nezvěstného přišel o život

/FOTOGALERIE/ Pražskému hasiči Janu Odermattovi by nyní bylo jednapadesát – a jistě by stále plný síly rozdával radost své dceři, manželce, přátelům i kolegům. Už šest let však na něj mohou jeho nejbližší pouze vzpomínat. V časných ranních hodinách 14. února 2017 se odehrála tragédie.

Pražskému hasiči Janu Odermattovi by nyní bylo jednapadesát. | Foto: archiv Hasičského záchranného sboru ČR