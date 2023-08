/VIDEO, FOTOGALERIE/ Spolek Milion chvilek pro demokracii uspořádal ve středu 23. srpna na pražském Klárově happening s názvem Poslední kapka Pavla Blažka. Organizátoři akce chtěli vyjádřit nesouhlas s tím, že Blažek (ODS) stále zůstává ve funkci ministra spravedlnosti.

Happening s názvem Poslední kapka Pavla Blažka uspořádal spolek Milion chvilek. | Video: Deník/Radek Cihla

Pavel Blažek (ODS) se měl sejít s poradcem bývalého prezidenta Miloše Zemana, Martinem Nejedlým, v jednom z pražských podniků. O setkání informoval server Seznam Zprávy, jehož reporéři s Blažkem mluvili přímo u restaurace.

Podle ministra bylo setkání náhodné, když se v restauraci schovával před vydatnou bouřkou, která metropoli ten den zasáhla.

„Vzhledem k nevídané bouřce, v jejímž průběhu nebylo možné restauraci opustit, jsem si přisedl k jejich stolu. Po čase se objevili redaktoři Seznam zprávy Jelínková a Valášek a snažili se zjišťovat, co dělám v jedné restauraci s panem Nejedlým. Bylo to tak, jak popisuji. Sděluji to proto, že chci předejít jakýmkoliv konspirativním smyšlenkám. Žádná konspirace se na veřejném místě za přítomnosti desítek ostatních hostů restaurace skutečně nekonala," uvedl Blažek na svém profilu na sociální síti X (dříve Twitter).

Ministr svou schůzku komentoval i v Senátu, kdy odpovídal na dotaz Jiřího Čunka (KDU-ČSL).

Spolek Milion chvilek svolalo happening na pražském Klárově.

„Nejde o protest proti celé vládě. Cílem je ukázat Petru Fialovi, že občanská společnost stojí za tím, aby nedůvěryhodného Pavla Blažka odvolal. A nehazardoval tak zbytečně s důvěrou občanů v politickou reprezentací," stojí na webu Milionu chvilek.