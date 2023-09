/VIDEO, FOTOGALERIE/ Hnutí Fridays For Future vyzvalo v pátek 15. září ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) k tomu, aby pozměnil stanovisko EIA o lomu Bílina, ve kterém má nepravomocně pokračovat těžba až do roku 2035. Happening s názvem Žít, či těžit byl doprovázen "divadelním" představením. Po úvodním slově následovala divadelní scénka slavného dialogu Shakespearovy hry Hamlet akorát s pozměněným zněním.

Happening hnutí Fridays For Future nazvaný Žít, či těžit. | Video: Deník/Radek Cihla

Příznivci Fridays For Future se sešli před budovou Ministerstva životního prostředí, aby apelovali na ministra Hladíka (KDU-ČSL) v tématu těžby v lomu Bílina. Hnutí žádá po Hladíkovi, aby stanovisko procesu EIA (Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí) prozkoumal.

Studenti zároveň zaslali ministru otevřený dopis, ve kterém vyzývají, aby splnil sliby v programovém prohlášení a nechal stanovisko EIA přezkoumat.

“Podle vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu můžeme vytěžené uhlí prodávat do zahraničí, ale takto obcházet řešení klimatické krize nám přijde pozérské. Zároveň se takové východisko podle odborníků nevyplatí ani ekonomicky. Ačkoli ze závěru posouzení EIA vyplývá pravý opak, emise skleníkových plynů neznají hranic. Ve svém dopise se vyjadřujete, jako by Vaše vláda nemohla s rozhodnutím prodloužit těžbu na lomu Bílina do roku 2035 cokoli dělat. Opak je pravdou. Organizace Greenpeace podala proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu odvolání. Na Ministerstvu životního prostředí nyní je napravit chyby neadekvátního a neférového posouzení EIA a nepokračovat ve šlépějích předešlé vlády, “ uvedlo hnutí v tiskové zprávě z první zastávky Uhelné štafety v Praze.