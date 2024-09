V Zoo Praha se začátkem letošního roku narodila malá Mobi. Ke gorilímu mláděti přibylo v dubnu další, které dostalo jména Gaia. Obě mláďata zatím prospívají dobře a pomalu rostou.

Gorilí samička, která se narodila v Zoo Praha letos 2. ledna, dostala jméno Mobi. V dialektu badjoué jazyka koonzime toto jméno znamená „dědička“ nebo také „pokračovatelka“. Mobi je mládětem gorilí samičky Duni a vnučkou slavné Moji.

Druhá gorilí samička narozená v dubnu letošního roku dostala jméno Gaia. Výběr jména měl dva důvody. Gaia znamená matka země," řekla při květnovém křtu gorily primatoložka Jane Goodall s tím, že gorily jsou podle ní důležité pro zemi. Druhým důvodem pro výběr tohoto jména byl šimpanz jménem Gaia, kterého Goodallová se svým týmem zkoumá v Africe.

Mladší Gaia je ale sestrou a zároveň pratetou staršího mláděte Mobi. Gaia se totiž narodila samci Kismu a samici Kijivu. Obě mají stejného otce, Mobi je ale také vnučkou legendární Moji (Gaia i Moja mají stejnou matku Kijivu). Pražská zoo chová gorily nížinné šedesát let.

Prvním gorilím chovancem zahrady byl samec Titan, po němž do zoo přišla samice Nigra. První mládě se v pražské zoo narodilo 13. prosince 2004 - samička Moja se stala prvním gorilím mládětem narozeným v zoologické zahradě v Česku.

Zoo Praha

- Otevírací doba v září a říjnu je od 9 do 18 hodin.

- Vstupné je pro dospělého 330,-, dítě do 15 let a studenty 250,- a důchodci mají vstup za 150,-

- Rodinné vstupné pro 2 dospělé a až 4 děti je za 1 000,-