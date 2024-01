Všímáte si svého okolí? Pokud ano, tak právě pro vás přinášíme další díl našeho seriálu, ve kterém vám budeme ukazovat fotografie ulic, budov či zajímavých míst v metropoli. Poznáte místa v Praze podle detailů, které pro vás zachytil hledáček redakčního fotoaparátu? Zkuste to s naším fotokvízem.

Fotokvíz: Poznáte místo v Praze? | Video: Deník/Radek Cihla

Zkuste si dnes tipnout o jaké místo na fotografiích se jedná! Vydejte se s námi na místa hodně známá, ale třeba i netradiční, která jste cestou po hlavním městě míjeli bez povšimnutí nebo jste na nich nikdy nebyli.

Kvízový seriál vychází každé pondělí a čtvrtek. Ověřte si s námi jak dobře znáte Prahu.

Řešení minulého kvízu

V minulém kvízu jste měli poznat Negrelliho viadukt, který je železničním mostem přes Vltavu a viadukt v Karlíně. Spojuje Masarykovo nádraží v Praze přes ostrov Štvanici s Bubny. Pojmenovaný je po svém staviteli Aloisi Negrellim.

Fotokvíz: Poznáte místo v Praze? Ověřte si, jak dobře znáte naši metropoli

Negrelliho viadukt je historicky prvním pražským železničním mostem přes Vltavu a také druhým nejstarším pražským mostem přes Vltavu. S délkou 1120 m je nejdelším železničním a celkově čtvrtým nejdelším mostem v Česku. Do roku 1910 byl nejdelším mostem Evropy a dosud je to nejdelší železniční most ve střední Evropě.

Začátek viaduktu leží v části Nového Města spadající do Prahy 8. Nad autobusovým nádražím Florenc tvoří hranici mezi Novým Městem a Karlínem, pak pokračuje územím Karlína přes vltavský ostrov Štvanice do bubenské části Holešovic.

Fotokvíz: Poznáte místo v Praze?Zdroj: Deník/Radek CihlaKarlínský viadukt byl postaven jako součást drážďanské větve projektu Severní státní dráhy Olomouc–Praha–Drážďany, o jejíž stavbě rozhodlo ředitelství státních drah v roce 1842. Most byl budován od jara roku 1846, dokončen roku 1849 a uveden do provozu 1. června 1850. Po svém dokončení měl 87 kamenných oblouků.

Negrelliho viadukt je v provozu již více než 160 let, a to bez jakýchkoliv zásadních rekonstrukcí. Důvodem té současné je téměř havarijní stav mostní konstrukce, nevyhovující stav železničního svršku a zastaralost trakčního vedení včetně sdělovacího, zabezpečovacího a silnoproudého zařízení.

Hlavní město Praha chce vybudovat pod opraveným Negrelliho viaduktem v Karlíně odpočinkovou zónu plnou kaváren, obchodů i kanceláří. V rámci pilotního projektu byly na konci října nainstalovány nové zasklené fasády na východní a západní straně oblouku číslo 36 ležícího jižně od křižovatky ulic Sokolovská a Prvního pluku. V interiéru a zázemí daného oblouku vznikne infocentrum Magistrátu hlavního města Prahy.

Pro usnadnění nabízíme tyto možnosti: