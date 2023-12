Fotokvíz: Poznáte místo v Praze? Ověřte si, jak dobře znáte naši metropoli

Všímáte si svého okolí? Pokud ano, tak právě pro vás přinášíme další díl našeho seriálu, ve kterém vám budeme ukazovat fotografie ulic, budov či zajímavých míst v metropoli. Poznáte místa v Praze podle detailů, které pro vás zachytil hledáček redakčního fotoaparátu? Zkuste to s naším fotokvízem.

Fotokvíz: Poznáte místo v Praze? | Video: Deník/Radek Cihla

Zkuste si dnes tipnout o jaké místo na fotografiích se jedná! Rozluštění tohoto kvízu přineseme spolu s další fotografickou hádankou v pondělí. Zároveň vám prozradíme i několik zajímavostí spojených s místem, které jste měli poznat.

Vydejte se s námi na místa hodně známá, ale třeba i netradiční, která jste cestou po hlavním městě míjeli bez povšimnutí nebo jste na nich nikdy nebyli.

Kvízový seriál vychází každé pondělí a čtvrtek. Ověřte si s námi jak dobře znáte Prahu.

Řešení minulého kvízu

V minulém kvízu jste měli poznat Pivnici U Sadu na Žižkově. Nachází se přibližně 200 metrů od náměstího Jiřího z Poděbrad na Škroupově náměstí.

První zmínky o této legendární pivnici sahají až do roku 1929. Tehdy byla v provozu pouze horní část restaurace, v místě kde se nyní nachází velký spodní bar tehdy byly ještě sklepy. Bohatá výzdoba v horní části podniku má za sebou zajímavý příběh. Za první republiky si prý jeden ze štamgastů odložil na poličku opravený hrnec, který nesl domů manželce. Celé odpoledne u stolu štamgastů mastil karty a pil pivo, no a při odchodu na ten hrnec zapomněl a ten tam zůstal.

Jeho kumpáni se domluvili, že si z něj udělají legraci a následující den přinesli do hospody něco, co tam schválně jako "zapomněli". Národ Český má odjakživa dobrý smysl pro humor, takže se tam postupně začaly objevovat předměty jako sáňky, světla, psací stroje, lustry a podobně. Když byly police plné, tak se vše začalo vrtat do stropu a ty předměty tam zůstaly dodnes.

Fotokvíz: Poznáte místo v Praze?Zdroj: Deník/Radek CihlaJinak je pivnice známá především kvalitní českou kuchyní a svým vlastním pivem. Na čepu mají 13 druhů piv a od března do listopadu je v provozu velká zahrádka.

"Určitě je lepší si udělat rezervaci předem, bývá u nás plno. Lidé zkrátka oceňují, že jsme klasická poctivá česká hospoda, ve které zní ta nejkrásnější muzika: cinkání příborů a půllitrů" říká s úsměvem provozní manager Michal Winter.

