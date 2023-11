Všímáte si svého okolí? Pokud ano, tak právě pro vás přinášíme další díl našeho seriálu, ve kterém vám budeme ukazovat fotografie ulic, budov či zajímavých míst v metropoli. Poznáte místa v Praze podle detailů, které pro vás zachytil hledáček redakčního fotoaparátu? Zkuste to s naším fotokvízem.

Fotokvíz: Poznáte místo v Praze? | Video: Deník/Radek Cihla

Zkuste si dnes tipnout o jaké místo na fotografiích se jedná! Rozluštění tohoto kvízu přineseme spolu s další fotografickou hádankou v pondělí. Zároveň vám prozradíme i několik zajímavostí spojených s místem, které jste měli poznat.

Vydejte se s námi na místa hodně známá, ale třeba i netradiční, která jste cestou po hlavním městě míjeli bez povšimnutí nebo jste na nich nikdy nebyli.

Kvízový seriál vychází každé pondělí a čtvrtek. Ověřte si s námi jak dobře znáte Prahu.

Řešení minulého kvízu

V minulém kvízu jste měli poznat Libeňský most, který spojuje Holešovice s Libní. Po mostu je veden dvoukolejová tramvajová trať.

Fotokvíz: Poznáte místo v Praze? Ověřte si, jak dobře znáte naši metropoli

Pro veřejnost byl otevřen 29. října 1928 k 10. výročí vzniku Československé republiky. V tu dobu nesl název po tehdejším primátorovi Prahy, Karlu Baxovi. Název se však neujal a most byl známý spíš jako Libeňský most. Tento název mu zůstal, i když se v minulosti ještě několikrát měnil, třeba na Stalingradký most.

Most je tvořen z šesti celků, proto je občas označován jako tzv. Libeňské soumostí. V roce 2004 se objevil záměr most radikálně přestavět (případně zbourat) a rozšířit. Odpor odborné i laické veřejnosti proti přestavbě vyústil v žádost o prohlášení tohoto díla architektů Pavla Janáka a Františka Mencla za kulturní památku.

Fotokvíz: Poznáte místo v Praze?Zdroj: Deník/Radek CihlaV roce 2002 byl Libeňský most při povodních mírně poškozen. Povrch betonu byl při povodni v roce 2002 vymyt vodou a patrně díky obsahu agresivních látek ve vodě byl povrch poměrně slušně očištěn.

V září 2022 byly zahájeny opravy Libenského mostu. Podle harmonogramu prací budou zahájeny přípravné práce, Dalším krokem bude stavba proplachovacího kanálu a přeložení inženýrských sítí. Vlastní oprava bude zahájena v roce 2024.

Most zůstane stejně široký 21 metrů a bude mít kromě dvou tramvajových kolejí v každém směru jeden pruh pro auta, jeden pro cyklisty a jeden pro chodce. Pěší a cyklistický provoz zůstane zachován i během rekonstrukce.

Součásti opravy budou vybudovány rampy pro cyklisty a pěší na Rohanský ostrov. V prostorách mostních opěr se plánuje postavit kavárny, obchody, skatepark a další občanskou vybavenost.

