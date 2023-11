Fotokvíz: Poznáte místo v Praze? Ověřte si, jak dobře znáte naši metropoli

Všímáte si svého okolí? Pokud ano, tak právě pro vás přinášíme další díl našeho seriálu, ve kterém vám budeme ukazovat fotografie ulic, budov či zajímavých míst v metropoli. Poznáte místa v Praze podle detailů, které pro vás zachytil hledáček redakčního fotoaparátu? Zkuste to s naším fotokvízem.

Fotokvíz: Poznáte místo v Praze?

Zkuste si dnes tipnout o jaké místo na fotografiích se jedná! Rozluštění tohoto kvízu přineseme spolu s další fotografickou hádankou v pondělí. Zároveň vám prozradíme i několik zajímavostí spojených s místem, které jste měli poznat.

Vydejte se s námi na místa hodně známá, ale třeba i netradiční, která jste cestou po hlavním městě míjeli bez povšimnutí nebo jste na nich nikdy nebyli.

Kvízový seriál vychází každé pondělí a čtvrtek. Ověřte si s námi jak dobře znáte Prahu.

Řešení minulého kvízu

V minulém kvízu jste měli poznat třetí nádvoří Pražského hradu, které je hlavní a největší ze čtyř nádvoří na Pražském hradě.

Ze všech nádvoří je situováno nejvýchodněji, ve střední části Hradu, která je již přes tisíc let mocenským a (katolickým) církevním centrem státu. Na západní straně se na něj vstupuje průchodem ze II. nádvoří, na severu plynule přechází do Vikářské ulice a na východní straně je mezi katedrálou a Starým královským palácem průchod na náměstí U Svatého Jiří. Po Býčím schodišti na jižní straně nádvoří je možné vstoupit do zahrady Na Valech.

Fotokvíz: Poznáte místo v Praze?Zdroj: Deník/Radek CihlaDominantu nádvoří představuje katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha s hlavním západním dvouvěžovým průčelím a původním jižním vstupem (Zlatá brána) a věží. Před chrámem stojí budova Starého proboštství, přístřešek s vykopávkami, obelisk z roku 1928 a socha svatého Jiří. Na východní straně nádvoří se nachází středověký Starý královský palác, na západní a jižní straně novější palácové budovy s královským balkonem, z něhož 29. prosince 1989 krátce po svém zvolení prezidentem Československa promluvil Václav Havel. Před vstupem do Starého paláce je umístěna Orlí kašna.

Samotný prostor nádvoří se významně proměňuje po vzniku republiky za vedení architekta Josipa Plečnika. V té době vedla kolem jižní strany proboštství a katedrály cesta oddělená po obou stranách zdí, která terasově členila původně svažitý terén nádvoří. Po provedení archeologického průzkumu byly odkryté vykopávky překryty betonovým skeletem a provedeno sjednocení plochy nádvoří s žulovou dlažbou a nové schodiště do katedrály. Část Carattiho fontány pod sochou sv. Jiří, která byla umístěna u zmíněné jižní terasové zdi, nahradil Plečnik novým soklem s fontánou a zábradlím zohledňujícími nové umístění v ploše nádvoří. Druhou část Carattiho kašny využil architekt v Orlí kašně při vstupu do starého paláce. V jihovýchodním koutě nádvoří zbudoval Plečnik Býčí schodiště, spojující nádvoří se zahradou Na Valech. Původně neplánovaným, dnes charakteristickým prvkem nádvoří je monolit, určený nejdříve pro schodiště Rajské zahrady. Práce na nádvoří probíhaly v letech 1925-1932, částečně i později.

Od počátku dvacátých let byly upravovány také palácové interiéry. Středověký hradní vstup v jihozápadním koutě nádvoří byl upraven na průjezd s přístupem do nově projektovaného presidentského bytu. V jižním křídle dále Plečnik adaptoval prostory pro presidentskou kancelář včetně např. Masarykovy knihovny. Další úpravy interiérů prováděli Pavel Janák a Otto Rothmayer v okolí Bílé věže, později, v poválečném období v křídle na západní straně nádvoří Jaroslav Fragner.

