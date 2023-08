Všímáte si svého okolí? Pokud ano, tak právě pro vás přinášíme další díl našeho seriálu, ve kterém vám budeme ukazovat fotografie ulic, budov či zajímavých míst v metropoli. Poznáte místa v Praze podle detailů, které pro vás zachytil hledáček redakčního fotoaparátu? Zkuste to s naším fotokvízem.

Fotokvíz: Poznáte místo v Praze? | Video: Deník/Radek Cihla

Zkuste si dnes tipnout o jaké místo na fotografiích se jedná! Rozluštění tohoto kvízu přineseme spolu s další fotografickou hádankou ve čtvrtek. Zároveň vám prozradíme i několik zajímavostí spojených s místem, které jste měli poznat.

Vydejte se s námi na místa hodně známá, ale třeba i netradiční, která jste cestou po hlavním městě míjeli bez povšimnutí nebo jste na nich nikdy nebyli.

Kvízový seriál vychází každé pondělí a čtvrtek. Ověřte si s námi jak dobře znáte Prahu.

Řešení minulého kvízu

V minulém kvízu jste měli poznat železniční most na Výtoni. Železniční most (někdy uváděný s upřesňujícím určením „vyšehradský“, „pod Vyšehradem“, „výtoňský“, „na Výtoni“ či „smíchovský“) spojuje pražské čtvrti Vyšehrad (Výtoň) a Smíchov.

Fotokvíz: Poznáte místo v Praze?Zdroj: Deník/Radek CihlaMost není oficiálně pojmenovaný, v mapách je běžně označován podobně jako jiné nepojmenované železniční mosty slovy železniční most, v tomto případě je však toto označení vžité jako neoficiální vlastní jméno. V minulosti byl označován jako Most železniční na Smíchov (1881) nebo Most spojovací dráhy císaře Františka Josefa (1909).

Železniční most pod Vyšehradem byl vybudován roku 1901 podle projektu firmy bratří Prášilů. Nahradil starší příhradovou konstrukci z roku 1871 vytvořenou ze svářkového železa. V nejbližších letech čeká most rekonstrukce.

Pro usnadnění nabízíme tyto možnosti: