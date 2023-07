Všímáte si svého okolí? Pokud ano, tak právě pro vás přinášíme další díl našeho seriálu, ve kterém vám budeme ukazovat fotografie ulic, budov či zajímavých míst v metropoli. Poznáte místa v Praze podle detailů, které pro vás zachytil hledáček redakčního fotoaparátu? Zkuste to s naším fotokvízem.

Fotokvíz: Poznáte místo v Praze? | Video: Deník/Radek Cihla

Zkuste si dnes tipnout o jaké místo na fotografiích se jedná! Rozluštění tohoto kvízu přineseme spolu s další fotografickou hádankou ve čtvrtek. Zároveň vám prozradíme i několik zajímavostí spojených s místem, které jste měli poznat.

Vydejte se s námi na místa hodně známá, ale třeba i netradiční, která jste cestou po hlavním městě míjeli bez povšimnutí nebo jste na nich nikdy nebyli.

Kvízový seriál vychází každé pondělí a čtvrtek. Ověřte si s námi jak dobře znáte Prahu.

Řešení minulého kvízu

V minulém kvízu jste měli poznat park Stromovka, dříve nazývaný Královská obora. Jedná se o park v Praze-Bubenči v nivě Vltavy jižně od Císařského ostrova, od něhož ji odděluje průplav.

Fotokvíz: Poznáte místo v Praze? Ověřte si, jak dobře znáte naši metropoli

Je to jeden z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších přírodně krajinářských parků v Praze. Každý rok Stromovku navštíví až 4 miliony lidí. Historie parku sahá až do roku 1268, do období vlády Přemysla Otakara II. Již od středověku zde byla obora v majetku panovníka a roku 1804 se proměnila ve veřejně přístupný lesopark udržovaný ve stylu anglického parku.

Fotokvíz: Poznáte místo v Praze?Zdroj: Deník/Radek CihlaRozloha se v různých dobách měnila, v současnosti se rozkládá na 95 ha. V parku najdeme zde mnoho travnatých ploch, stromů, rybníků a cest. Z dřevin stojí za to zmínit stromy, jako jsou jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba), dub bílý (Quercus alba) a několik druhů okrasných třešní.

Park je chráněn jako přírodní památka s názvem Královská obora a je spolu s místodržitelským letohrádkem rovněž chráněn jako kulturní památka. Nachází se zde soustava rybníčků, které jsou napájeny Rudolfovou štolou. Slouží ke sportovním, rekreačním i kulturně vzdělávacím účelům.

Pro usnadnění nabízíme tyto možnosti: