„Pan primátor by mohl zařídit, aby odváželi odpadky, díky,“ napsal Babiš na svůj facebookový i twitterový profil koncem uplynulého týdne. Voličům a fanouškům ještě předtím vzkázal, že při procházce malostranskými ulicemi řeší problémy Prahy. Předseda menšinové vlády opřené o podporu komunistů objevil „tu podvodnickou směnárnu z letiště.“

„Jo, skutečně mají kurz 18 Kč za euro, a to lákají na nulovou provizi. Na nejvíc exponovaném místě Prahy dělají České republice ostudu tímhle šmejdským kurzem. Volal jsem guvernérovi ČNB a ministryni financí. A doporučím CzechTourismu vyhotovit informační tabule “Vítejte v České republice, CzechTourism doporučuje kurz 25 Kč za euro” a stejně by to měli udělat i na letišti,“ uvedl Babiš.

Proti nepoctivým směnárnám přitom bojuje Pirátská strana v parlamentu i na pražském magistrátu. Radní v únoru schválili vypovězení nájemních sluv pěti provozovnám v centru metropole s tím, že „Praha nebude těžit z okrádání turistů“. Primátor Hřib však zareagoval až na premiérův dodatek s fotkou přeplněného koše a válejících se odpadků mezi návštěvníky hlavního města.

„Pane Prchal (nebo kdo se teď vydává na FB za premiéra), když mě v příspěvku adresně zmiňujete, tak proč mi pak cenzurujete odpověď v komentáři?” uvedl Hřib s narážkou na makretingového experta hnutí ANO a správce Babišových sociálních sítí Marka Prchala. Primátor Babiše vyzval k používání aplikace zmente.to, jejíž upravenou verzi magistrát před pár dny spustil. „Pojďme společnými silami měnit Prahu k lepšímu! Nahlášené drobné nešvary v co nejrychlejší době vyřešíme,” dodal primátor.

Hřib pak ještě připojil poznámku znovu adresovanou Prchalovi: „Vyřiďte panu premiérovi, že se mnou Prahu může řešit přímo. Číslo na můj mobil má, visí veřejně na webu. Není třeba fňukat na Facebooku kvůli přeplněnému koši.” Tohle byla zjevná narážka na kampaň před komunálními volbami, které však ANO v Praze s Babišem dosazeným lídrem Petrem Stuchlíkem prohrálo. Stuchlík se navíc po několika měsících vzdal i postu zastupitele.

Babiš (případně Prchal či někdo jiný z marketingového týmu) pak ještě zareagoval v twitterové konverzaci: „Děkuju, na tu vaši aplikaci jsme koukali a nic moc teda. Vypadá dost zastarale. To jsem myslel, že Piráti jsou na tohle lepší.” Hřib tenhle premiérův útok odrazil stručnou poznámkou: „Člověk žasne.”

Na přelomu roku se oba politici skrze média dohadovali o tématu výstavby vládní čtvrti v Letňanech, kterou si vysnil premiér Babiš. Podle Hřiba však byl plán jen makretingovou kampaní ANO. Primátorovi vadilo, že majetkový státní úřad údajně nedodal vedení Prahy kompletní seznam budov, které by po přestěhování zůstaly prázdné. Hřib a spol. navíc po Babišovi chtěli, aby na konečné metra C vznikly i byty či nemocnice. Praha chce po vládě také zaplacení vnitřního okruhu.