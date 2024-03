Práce na výměně stropní desky ve stanici metra Florenc jsou v polovině. Stavbaři mají za sebou první etapu a vstupují do druhé, nyní je čeká ta nejnáročnější část - bourání monolitické části stropní desky pod křižovatkou ulic Křižíkovy a Ke Štvanici a následně na to vybudování nosní stropní ocelové konstrukce. Nad ni bude potřeba vybetonovat desku novou.

Deska tlustá metr sedmdesát pochází ze 70. let a je přepjatá lany, ty jsou ale již na hraně životnosti.

„Jakýkoliv neopatrný zásah do této konstrukce může narušit její stabilitu. Proto jsme pod ní vybudovali podpůrnou nosnou ocelovou konstrukci a řezy budeme provádět striktně podle projektu statika, který byl pro tyto účely zpracován a který vychází z diagnostiky desky a na kterém jsme s projektantem a subdodavateli pracovali půl roku. Abych byl upřímný, mám z toho velký respekt, ale zároveň věřím, že když jsme zvládli dosavadní logistiku s mnohatunovými nosníky ve výlukách, zvládneme i toto,“ přiznává Vojtěch Lacina, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav DIZ.

Že je betonová deska v havarijním stavu potvrdila podle Metrostavu i podrobná diagnostika, která je prováděna po celou dobu výstavby.

Dosud se stavbařům povedlo vyměnit 91 z celkových 131 nosníků. Celá stropní deska nad stanicí Florenc má rozlohu 5 350 m2, přitom každý z nosníků měří 23 metrů a váží zhruba 28 tun.

Stavební práce nicméně budou pokračovat ještě zhruba dva a půl roku. Předpoklad jejich dokončení je v průběhu posledního čtvrtletí roku 2026. Po dokončení stavby bude z pohledu cestujících kompletně zrekonstruovaný vestibul stanice Florenc C a vybudovány dva nové eskalátory směrem k autobusovému nádraží Florenc.

Dopravní omezení

V souvislosti s výměnou stropní desky se během víkendů mohou cestující setkávat s dopravním omezením provozu metra. Jinak tomu nebude ani nadcházející víkend od 9. do 10. března. Od soboty 9. března od zahájení provozu až do neděle 10. března do ukončení provozu bude obousměrně přerušen provoz metra na lince C mezi stanicemi I. P. Pavlova – Nádraží Holešovice.

Výluka metra linky C od 9. do 10. března.Zdroj: DPP

Dopravní podnik (DPP) v denním provozu zavedl náhradní autobusovou dopravu XC v trase I. P. Pavlova – Muzeum – Hlavní nádraží – Florenc – Vltavská – Nádraží Holešovice.

Zastávky linky XC směr Nádraží Holešovice: I. P. Pavlova – nástupní: na náměstí I. P. Pavlova mezi Sokolskou a Legerovou ulicí u vstupu do metra

Muzeum: v Legerově ulici v zastávce autobusové linky číslo 905 směr Sídliště Čimice

Hlavní nádraží: ve Wilsonově ulici v zastávce autobusové linky číslo 905 směr Sídliště Čimice

Florenc: ve Wilsonově ulici na přemostění Masarykova nádraží

Vltavská: na sjezdové rampě z Hlávkova mostu

Nádraží Holešovice – výstupní: v obratišti autobusů ve výstupní zastávce Zastávky linky XC směr I. P. Pavlova: Nádraží Holešovice – nástupní: v obratišti autobusů v nástupní zastávce autobusové linky 156

Vltavská: na Bubenském nábřeží v zastávce autobusové linky číslo 156

Florenc: ve Wilsonově ulici na přemostění Masarykova nádraží

Hlavní nádraží: ve Wilsonově ulici v zastávce autobusové linky číslo 905 směr Jižní Město

Muzeum: ve Wilsonově ulici v zastávce autobusové linky číslo 905 směr Jižní Město

I. P. Pavlova – výstupní: na náměstí I. P. Pavlova mezi Sokolskou a Legerovou ulicí u vstupu do metra