/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pražský Eden ve středu 7. června hostí finále Evropské Konferenční ligy UEFA. V souvislosti s utkáním čeká okolí Edenu několik dopravních omezení a uzavírek ulic. Na akci dohlíží několik stovek policistů spolu s antikonfliktním týmem, policisty na koních, psovody i s leteckou službou.

V Edenu a okolí se chystá finále Konferenční ligy UEFA. | Video: Martin Rumler

Zcela uzavřené nebo se zákazem parkování se od 7. června do následujícího dne rána ocitne řada ulic v Praze 10. Kolem stadionu nebude probíhat žádná doprovodná akce, na místě tak vznikne bezpečnostní perimetr.

Pražané mohou využít bezplatnou informační linku 800 100 991, která bude v provozu v pondělí 5. 6. a úterý 6. 6. od 9:00 do 18:00 a ve středu 7. 6. od 9:00 do 23:00.

Ostatní fotbalové fanoušky z Londýna či Florencie, kteří nemají zakoupené lístky do Edenu, bude bezpečnostní služba i policie směrovat do Prahy 7. Jedna fanzóna bude na Letenské pláni pro fanoušky West Hamu, druhá na Holešovickém výstavišti pro příznivce Fiorentiny.

Dopravní nápor pro Prahu. Finále Konferenční ligy přiláká tisíce fanoušků

V den zápasu jsou na letišti vyhrazené autobusy pro příznivce obou klubů, které pojedou přímo do určených fanouškovských zón. Pro cestu na stadion budou mít fanoušci Fiorentiny k dispozici speciální vlaky z Holešovic přímo do Edenu. Příznivce West Hamu odveze policie metrem A do stanice Želivského a odsud se vydají pěšky na stadion.

Z toho důvodu bude linka metra A výrazně posílena. Po utkání navíc bude prodloužena jeho provozní doba až do druhé hodiny ranní.

Se zakoupenou vstupenkou ve většině prostředcích MHD platí bezplatná doprava v den utkání.

„Fanoušci se zakoupenou elektronickou vstupenkou na zápas budou moci po celou středu 7. června využít bezplatnou přepravu vlakem po Praze v pásmech P a 0, které na řadě relací v metropoli nabízejí často nejrychlejší způsob dopravy,“ uvádí ČD na svém Facebooku.

Vstupenky půjdou využít také v metru, tramvajích a autobusech v rámci pražské městské dopravy (pásma P a 0), a to od 7. června 8:00 hodin do 8. června 8:00 hod.

V souvislosti s akcí budou v Praze velká dopravní omezení. Vzhledem k velkému počtu fanoušků lze předpokládat, že v okolí fan zón se v průběhu dne vyskytnou dopravní komplikace.

Největší omezení však budou v okolí stadionu v Edenu. Zcela uzavřeny budou ulice: U Slavie a U Vršovického hřbitova, dále ulice Vladivostická až po ulici Amurskáa a také ve směru po Kubánské náměstí.

„Řidiči se musí připravit na uzavírku ulic Vladivostocká, U Slavie a U Vršovického hřbitova, a také na zákaz zastavení v několika dalších ulicích. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení přijatých opatření,“ napsala radnice Prahy 10 na web a sociální sítě.

V ulicích Gruzínská, Jerevanská, Kišiněvská, Amurská, Krasnojarská a Užocká bude zaveden obousměrný provoz. Dopravu v těchto lokalitách budou usměrňovat policisté z oddělení řízení dopravy.

Připravena bude také policie a další složky integrovaného záchranného systému, které se na přípravě bezpečnostních opatření spolu s UEFA a FAČR rovněž dlouhodobě podílely.

Na bezproblémový průběh akce, se bude podílet několik stovek policistů z pořádkové, dopravní a cizinecké policie a kriminální služba. Dále také členové antikonfliktního týmu, speciální a krajské pořádkové jednotky spolu s kolegy na koních, psovodi a také letecká služba.

Invaze fanoušků West Hamu do Prahy? Přetlak Britů mají vyřešit fanzóny

Policisté již několik dní před utkáním monitorovali pohyb fanoušků po území města. Podle britských médiích má do Prahy dorazit okolo dvaceti tisíc příznivců Kladivářů.

Někteří už od úterního dopoledne obklopují hospody v centru hlavního města. Z jihu Evropy má podle hrubých odhadů dorazit zhruba deset tisíc italských ultras.

„Upozorňujeme, že dle zákona není dovoleno použití pyrotechniky jak na stadionu, tak mimo něj. Pořadatelé budou všechny příznivce fotbalu u vstupů do areálu kontrolovat, proto je třeba na utkání přijít s dostatečným časovým předstihem. Stadion bude otevřen od 18:00 hodin. Případné použití pyrotechniky pak bude řešeno na místě,“ sdělil policejní mluvčí Jan Rybanský.

Co se chystá v Edenu



Zákaz zastavení



28. 5. 2023 (00:01) - 10. 6. 2023 (04:00)

-ulice Pod Altánem (úsek s napojením na ulici U Slavie) a jí přilehlé parkovací plochy



7. 6. 2023 (00:01) - 8. 6. 2023 (04:00) platí pro tyto ulice:

-ulice Vladivostocká (v celé délce) a jí přilehlé parkovací plochy

-ulice Jerevanská, Kišiněvská, Krasnojarská, Amurská, Lvovská, Karpatská (vždy posledních cca 10 m před ústím do ulice Vladivostocká pro zřízení prostoru na otáčení vozidel)

-poslední vnitroblok mezi ulicemi Vladivostocká a Vršovická (vyparkování cca 15 m pro zřízení prostoru na otáčení vozidel)

-Kubánské náměstí v úseku mezi ulicemi Vršovická a Vladivostocká (vpravo ve směru od Vršovické ulice)



Uzavírky ulic



Lokalita A od 7. 6. 2023 (8:00) do 8. 6. 2023 (04:00)

-Vladivostocká (v úseku mezi ulicemi U Slavie a Amurská)

-Pro majitelé garáží ve Vladivostocké ulici, kterým bude omezen přístup k parkování budou rezervovány volná parkovací místa v garážích OC Eden – bezplatně. Pro rezidenty je k parkování rezervován úsek v ulici rozmezí Kodaňská – Moskevská, kde bude dočasně změněna oranžová zóna na modrou.



Lokalita B od 7. 6. 2023 (14:00) do 8. 6. 2023 (04:00)

-U Slavie (v celé délce)

-U Vršovického hřbitova (v celé délce)

-Vladivostocká (v celé délce)



Úpravy provozu v souvislosti s uzavírkami:

-objízdná trasa uzavírky ulice U Slavie a U Vršovického hřbitova je vedena Moskevskou ulicí

-z ulice Bělocerkevská není umožněno odbočení vozidel vlevo do ulice Vršovická



Zastávky bus MHD jsou přemístěny z ulice U Slavie takto:

-ve směru na Bohdalec – do ulice Vršovická mezi ulice Bělocerkevská a Kodaňská

-ve směru Želivského – do ulice Bělocerkevská cca 50 m za křižovatku s ulicí Vršovická