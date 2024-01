Úterní rozloučení s ohněm

Nejviditelnějšími akcemi spojenými s ukončením Měsíce pro fakultu se v úterý 30. ledna mají stát koncert v Rudolfinu určený pro pozvané hosty včetně policistů, záchranářů a hasičů, kteří zasahovali po střelbě 21. prosince (kdy i samotné prostory Rudolfina posloužily jako evakuační středisko) s následujícím rozloučením s pietním ohněm na náměstí Jana Palacha. Již v minulosti univerzita poděkovala za to, že jí Rudolfinum poskytlo celou kapacitu Dvořákovy síně, kde zazní Symfonie č. 3 Gustava Mahlera v podání České filharmonie s šéfdirigentem Semjonem Byčkovem.

Program přímo na Palachově náměstí, kde se na počátku ledna objevil nejen oheň s „přeneseným světlem“ z plamínků svíček na pietním místě vzniklém u Karolina, je v úterý plánován od 15.30. Po vystoupení žesťového souboru z Pražské konzervatoře dojde na samotné loučení s ohněm.

Více než měsíc po střelbě na FF UK zůstávají v nemocnicích čtyři zranění

Nechystá se však nic, co by se snad podobalo hašení plamenů. Oheň, který zástupci studentů, pedagogů, pracovníků fakulty i ostraha během ledna udržovali přikládáním dřeva, bude ponechán, aby volně dohořel. Plameny, které také posloužily k tavení parafínu ze svíček sebraných z pietních míst pro odlévání „voskové krajiny“, se posledního paliva mají dočkat právě během rozloučení.

Příchozím budou k dispozici malá dřívka, aby na ně mohli napsat krátký vzkaz nebo přání – či je prostě přiložit do pietního ohně. Ten se stal nejen místem vzpomínání, ale i setkávání. Třeba na pondělní večer (29. ledna) je zde od 19. hodiny ohlášeno hromadné zpívání s kytarou.

Do úterního podvečera či večera je také naplánován provoz mobilních buněk na Palachově náměstí, které tam nabízejí pomoc a také se částečně snaží nahrazovat uzavřenou budovu nabídkou možnosti setkávání studujících. Pro dočasné působení zde vznikl nejenom fakultní infopoint (zprostředkovávající informace k opatřením týkajícím se studia i úprav v rámci zkouškového období a o dočasném přemístění pracovišť děkanátu a dalších důležitých fakultních institucí do různých náhradních prostor), ale své místo zde našly také další objekty.

Filda byla po střelbě „pootevřena“. Otevření se plánuje na 19. února

Kontejner nazvaný Modrý sál jako místo pro krátké minipřednášky i umělecké dílny, Zelená čajovna, sloužící setkávání či třeba hraní deskových her, a Peerko – psychologická pomoc zajišťovaná proškolenými studenty psychologie. Jako poslední akce v rámci Měsíce pro fakultu se pak na středeční podvečer chystá na DAMU relaxační workshop pro registrované účastníky nazvaný Tělo, hlas, představa.

Opravy za deset milionů korun

S otevřením části hlavní budovy fakulty – s výjimkou čtvrtého patra, které bude potřebovat větší opravy – počítá děkanka Eva Lehečkové od počátku zimního semestru. Celkové náklady na opravy v budově, kde byla při policejním zásahu poškozena i většina dveří v ostatních podlažích (celkem jich je téměř 140), podle jejích předpokladů dosáhnou zhruba deseti milionů korun.

Což jsou přímé náklady na odstranění škod; bez započtení opatření k posilování bezpečnosti. Pomoci s úhradou by měly peníze získané v rámci řešení pojistné události, ve hře je možnost získat peníze i od ministerstva vnitra – a ministerstvo školství ohlásilo, že je připraveno poskytnout až 20 milionů korun.

Univerzita podala oznámení na Kobzu kvůli jeho příspěvku na síti ke střelbě

„Opravy komplikuje dostupnost řemeslníků – a je také třeba brát ohled na památkovou ochranu budovy,“ řekla Deníku Lehečková. Věří nicméně, že většinu prací v podstatné části budovy, od přízemí do třetího patra, se podaří zvládnout do poloviny února. Nejsou však vyloučeny možné úpravy režimu výuky na počátku nového semestru. Jisté je, že do náhradních prostor musí být přesunuty aktivity, jimž obvykle patří čtvrté patro. To zůstane mimo provoz zřejmě do září – a na opravy zde dojde v příštích měsících. Rušit výuku ve zbývajících částech objektu hlučnými pracemi by však neměly.