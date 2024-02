V sídle Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) na náměstí Jana Palacha v centru Prahy dnes začala pravidelná výuka letního semestru. Studenti, vyučující a další zaměstnanci se do běžného režimu vrátili poprvé od prosincové tragédie, kdy student školy zastřelil v budově 14 lidí, poté i sebe a dalších 25 studentů či vyučujících zranil. Příchozí mohou využít služeb krizových interventů, škola také posílila ochrannou službu v budově. ČTK to řekla proděkanka FF UK pro vnější vztahy a další vzdělávání Michaela Slussareff.

Připomenutí tragédie z 21. prosince, kdy střílející vrah zabíjel v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, bylo v neděli 21. ledna na náměstí Jana Palacha spojeno i s tavením a litím „vosku“ z votivních svíček. | Video: Milan Holakovský

"Vypadá to tady úplně normálně, jsou tady studující, jsou tady zaměstnanci, výuka je normálně připravena podle plánu, vlastně tady není vůbec nic zvláštního," uvedla Slussareff. V budově se podle ní pohybují krizoví interventi, kteří přivedli i psa s canisterapeutickým výcvikem. Dopoledne jsou na fakultě interventi z Českého červeného kříže, odpoledne je vystřídají odborníci z dalších organizací. "Máme teď také posílenou ochranku," dodala proděkanka.

Krizoví interventi by se měli střídat podle proděkanky první týden výuky. "V druhém a v třetím týdnu budeme ještě specifikovat podle potřeby, jakým způsobem si ty směny nastavíme, kolik lidí tady budeme mít a podobně," řekla. Krizoví interventi jsou přítomní jen v hlavní budově na náměstí Jana Palacha. Pokud by někdo potřeboval podporu v jiných budovách, jsou na webu fakulty dostupné kontakty i nápovědy na to, jak pracovat s reakcemi lidí.

Filozofická fakulta na Palachově náměstí začne po tragédii opět sloužit výuce

Fakulta připravila pro studenty a zaměstnance instrukce, které by jim měly pomoci s návratem do budovy, kde se tragédie stala. Na webu najdou informace o psychosociální podpoře, organizaci studia, otevřenosti knihoven či bezpečnosti. Vyučující na webu najdou i příručku, jak pracovat se studenty po neštěstí, či záznamy z webových seminářů.

Budova se studentům a zaměstnancům otevřela s výjimkou čtvrtého patra, které bylo při policejním zásahu proti pachateli nejvíc poškozeno. Zavřené zůstane podle Slussareff zřejmě minimálně do začátku příštího akademického roku. Všechny místnosti v přístupných částech fakulty jsou zabezpečené a dají se zamykat. V budově dál pracují opraváři.

Univerzita Karlova se bude v následujících měsících na jednotlivých fakultách věnovat například zlepšování evakuačních postupů, doplňování vybavení pro krizové situace či školení pro zaměstnance i studenty o tom, jak se chovat v krizových situacích.

Hlavní budova filozofické fakulty byla uzavřená od loňského 21. prosince, kdy se tragédie stala. V lednu se konaly akce Měsíce pro fakultu, které měly pomoci lidem vyrovnat se s tragickou událostí a postupně a citlivě vrátit na náměstí Jana Palacha akademický život.