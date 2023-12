Uzavřena nejméně do konce ledna zřejmě zůstane hlavní budova Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha, kde se ve čtvrtek 21. prosince střílející student snažil zabít co nejvíce spolužáků i vyučujících. Nenaplní se ale úvahy o možnosti zrušit semestr, o čemž se také v uplynulých dnech debatovalo. Organizace studijních záležitostí však bude na filozofické fakultě jiná než tradičně. Fungování ostatních fakult univerzity se zásadnější změny nedotknou.

Stále platí rozhodnutí vedení filozofické fakulty, které do úterý 2. ledna (včetně tohoto dne) vyhlásilo děkanské volno; pro ostatní fakulty nicméně zůstal zachován běžný režim. O obnově výuky na filozofické fakultě v rámci končícího zimního semestru a organizaci následujícího zkouškového období bude univerzita podle slov rektorky Mileny Králíčkové informovat v nejbližších hodinách; poté, co nová pravidla posoudí a schválí krizový štáb. Dojde na úpravy využití jiných objektů fakulty, ale také také budov jiných fakult – nejvíce zřejmě právnické a sociálních věd. Část aktivit včetně zápočtů i zkoušek se také může přesunout do on-line prostoru.

Společenské akce před otevřením

Již ve čtvrtek 28. prosince, přesně týden po tragické střelbě, univerzita zveřejnila na svém webu prohlášení sdělující, že hlavní budova filozofické fakulty zůstává zůstává nadále uzavřena, přičemž o přesném termínu znovuotevření bude škola informovat později. Je mimo jiné nutné zajistit opravy vnitřních prostor, které byly při masakru z 21. prosince poničeny zvláště ve čtvrtém patře.

Během ledna se tam také mají uskutečnit pietní akce, jejichž termíny i podoba ještě budou upřesňovány. Podle zkušeností ze zahraničí nejspíš dojde rovněž na společenské události, které by měly přinést pozitivní psychologický efekt. V reakci na podobné masakry a při snahách o návrat k běžnému životu se prý osvědčilo například tematické rozsvěcování částí budovy. Vlastně se může jednat až o jakési rituální aktivity očišťující objekt od zasažení zlem, a to nejen v rovině světelné tedy vjemů zrakových, ale i těch sluchových a čichových. Koneckonců například v kostelích také zní hudba i zpěv a voní kadidlo. Pietní místo se svíčkami, květinami a vzkazy u budovy na Palachově náměstí, stejně jako druhé u Karolina na Ovocném trhu, zůstanou zachována nejméně do středy 3. ledna.

Výdej věcí má pokračovat po celý leden

Univerzita Karlova také v souvislosti s tragickou střelbou nabízí všemožnou pomoc včetně materiální, stejně jako psychologickou podporu. Vedle vlastních aktivit odkazuje také na krizovou linku policie s telefonním číslem 974 823 158. Z osobních věcí zanechaných v evakuované budově si již majitelé na výdejním místě v budově právnické fakulty vyzvedli tři čtvrtiny: zbývá zhruba 25 procent. Pokračování výdeje je ohlášeno od čtvrtka 4. ledna, avšak už jinde: v prostorách UK POINTu na adrese Celetná 13.

Tam si pro své věci mohou majitelky a majitelé přicházet až do konce ledna, a to vždy v úterý (od jedenácti do osmnácti hodin) a ve čtvrtek (mezi osmou a šestnáctou hodinou). Toto pracoviště také bude na svém telefonním čísle 224 491 850 od středy 3. ledna v běžné pracovní době odpovídat na dotazy týkající se výdeje. Do té doby mohou zájemci o odpovědi na otázky k osobním věcem zanechaným v budově na Palachově náměstí kontaktoval linku Ústředního krizového štábu Univerzity Karlovy s telefonním číslem 224 491 530. Pokud někdo při výdeji své věci nenašel nebo sice ano, avšak něco chybělo, má se obrátit přímo na krizovou linku policie (974 823 158).

Bezpečnostní opatření má posílit celá univerzita

Poměry na škole by se v reakci na tragickou střelbu měly měnit všeobecně. „Vedení univerzity včetně vedení jednotlivých fakult a součástí usilovně řeší otázku vhodného posílení bezpečnostních prvků,“ připomíná sdělení na webu univerzity, že se chystají nová opatření. Nebudou ale jednotná a mají se lišit nejen podle jednotlivých fakult, ale i v závislosti na konkrétních objektech.

Těch univerzita využívá bezmála dvě stovky. „Přes 190,“ upřesnila rektorka Králíčková. Už nyní jsou v pravidlech pohybu po budovách výrazné rozdíly. Jiné možnosti nabízejí moderní stavby a jiné historické budovy v centru Prahy – byť i v jejich případě někde už nyní funguje třeba otevírání vstupních dveří pomocí čipové karty.