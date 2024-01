Když policisté násilně otvírali jednotlivé místnosti, poznamenalo to také většinu dveří, a to v rámci celé budovy. Před otevřením objektu je třeba dokončit jejich opravy – nebo rovnou zajistit výměnu. Dokončením těchto prací fakulta podmiňuje alespoň částečné znovuotevření budovy pro běžný provoz : je třeba nejenom zajistit bezpečné uložení věcí, ale i bezpečný pohyb osob. Zatím stále platí rozhodnutí, že mateřská budova fakulty, „Filda“ na náměstí Jana Palacha, zůstane kompletně uzavřena nejméně do konce ledna.

Co nejrychlejší otevření

Jen na dveře je podle prvotních odhadů potřeba kolem tří milionů korun. Do upřesňování částek se ale děkanka Eva Lehečková nyní nepouští. S tím, že teď hlavně řeší akutní záležitosti; čas sčítat finanční dopady bude později. Na opravy se také počítá s příspěvkem od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – přičemž to by podle očekávání mohlo podpořit odstraňování materiálních škod až 20 miliony korun.

Jaký harmonogram bude možné určit pro postupné otevírání, ukáže postup oprav. Již od prosince děkanka Lehečková slibuje, že pokud to dovolí technický stav, výuka v letním semestru by mohla začít už i v části hlavní budovy (s výjimkou čtvrtého patra, kterému se přesunutí tradičních aktivit do náhradních prostor nevyhne). Zda se to podaří hned od 18. února, kdy má semestr svůj počátek, se teprve ukáže.

Zpověď záchranáře: Ty scény od filozofické fakulty mi z paměti nevymizí

Z kraje by mohlo dojít i na distanční výuku, avšak do konce února má být podstatná část objektu znovu v provozu. „Prioritou je začít zpřístupňovat budovu co nejdříve. Charakter stavby umožňuje rozdělení pouze na dva samostatné úseky. Opravy budou prioritně probíhat v úseku od přízemí do třetího patra. Čtvrté patro bude s největší pravděpodobností pro výuku cca do září zavřené,“ informuje fakulta na sém webu. S dodatkem, že otevření se bude upřesňovat podle vývoje oprav.

Nyní fungují v různých náhradních prostorách i pracoviště děkanátu. Třeba studijní oddělení našlo útočiště „u sousedů“ na právnické fakultě, psychologickou poradnu filozofické fakulty lze v současnosti najít na adrese Celetná 20. Bez náhrady jsou zatím mimo provoz všechny knihovny fungující v hlavní budově fakulty. Půjčovat si knihy tak není možné nejen v Knihovně Jana Palacha, ale také v Historickém kabinetu, Knihovně anglistiky a romanistiky, Knihovně filozofie a religionistiky, Knihovně finštiny, Knihovně fonetiky, Knihovně germanistiky, Knihovně hudební vědy a Knihovně pomocných věd historických. Vracet vypůjčené materiály je mimořádně možné v knihovně na adrese Celetná 20, kde lze najít i vratný box s nepřetržitým provozem – nicméně fakulta také prodlužuje výpůjční dobu do konce února.

Nedělní „pootevření“ budovy

I když hlavní budova filozofické fakulty na Palachově náměstí zůstává uzavřena, její „pootevření“ pro členy akademické obce je ohlášeno už na neděli 21. ledna. To je den, kdy uplyne rovný měsíc od tragické střelby. Fakultní komunita se k připomenutí události a uctění památky obětí sejde hodinu před polednem. Studujícím a vyučujícím pak až do 16. hodiny bude umožněn částečný vstup do budovy spojený s programem ve vybraných místnostech. Toto pozvání se však vztahuje pouze na studující, pedagogy a další zaměstnance; není určeno pro veřejnost.

Budova školy, kde střílel vrah, poprvé od tragédie pootevře své dveře

Mimo jiné se od půl dvanácté do čtyř odpoledne chystají pětadvacetiminutové minipřednášky z různých oborů, dojde na hudební vystoupení, ale také na swapování – výměnu již přečtených knih za jiný titul. Připravena však bude také psychologická pomoc. Je tedy zřejmé, že nemá jít o nic, co by snad zavánělo „senzacechtivostí“ – a organizátoři také dohlédnou, aby vážnost chvil nenarušovala přítomnost novinářů. Vedle důstojného připomenutí předvánoční tragédie je částečný, byť zatím jen dočasný návrat s využíváním prostor k původnímu účelu důležitý i podle psychologů. Jako významná součást procesu „uzdravování po tragédii“.

Půl roku navíc

V reakci na tragickou střelbu ve své budově přijala fakulta opatření, které umožní studentům zpomalit nejen v nynějším zkouškovém období, kdy není nutností stihnout splnit vše, co by jindy bylo nezbytné. Zčásti nabízí i možnost studium si rozvolnit, pokud by se nedařilo pokračovat v původně nastaveném tempu.

Studium si bude možné prodloužit o půl roku, a to bez komplikovaného vyřizování žádostí – jde však o možnost pro ty, u nichž by ohlas tragických událostí mohl ovlivnit schopnost procházet studiem bez zádrhelů, nikoli o povinnost. S automatickým odpuštěním poplatků, které by jindy mohly být spojeny s překročením stanovené doby studia (což se vztahuje na bakalářské a magisterské obory v češtině).