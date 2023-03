Jeden svět. V Praze začíná mezinárodní festival dokumentů o lidských právech

ČTK

V Praze začíná ve středu 22. března mezinárodní festival filmů o lidských právech Jeden svět. Pětadvacátý ročník nabídne 75 celovečerních dokumentů, deset snímků ve virtuální realitě i představení pro školy. Spojuje je letošní téma Cena bezpečí. Pořadatelé ho vybrali kvůli ruské invazi na Ukrajinu, energetické krizi, klimatickým změnám či sociálním nejistotám. Přehlídka v Praze potrvá do 30. března a v dalších 27 městech po republice pak do 2. dubna. On-line budou filmy k vidění od 2. do 16. dubna.

Lenka Lovicarová a Ondřej Kamenický | Foto: ČTK