Projevy to byly plamenné. „Není mi lhostejné, co slyším ohledně týrání koní na Staroměstském náměstí ve fiakrové dopravě. Já jsem žena, která vyrostla mezi koňmi, a to doslova. Dvanáct let jsem učila na SŠ chov koní. když slyším ty nesmysly ohledně toho, že koně trpí vedrem, že jsou špatně podkovaní, špatně živení, že jsou ve stresu z aut, tak mi to není lhostejné. Přišla jsem k vám do diskuse říct, opravdu zvažte tu možnost si koně zachovat,“ oslovila například zastupitelstvo občanka paní Rabiňáková.

Vedení Prahy vyslyšelo ochránce zvířat

Minulé vedení Prahy vyslyšelo petici ochránců zvířat, která hovoří o tom, že koně tahající fiakry trpí.

V iniciativě Kůň není stroj, za kterou stojí aktivisté z Hlasu zvířat, se mimo jiné píše, že „nelze pochybovat o tom, že pro koně je vyhýbání se automobilům a pohyb po rušných centrech měst velmi stresující“ nebo že: „v představách lidí koně po řádně vykonané práci odchází do zaslouženého důchodu na louky či do azylů, bohužel ve většině případů je jejich odměnou cesta na jatka“.

Petice proti petici. Spor o fiakry v Praze bude opět projednávat zastupitelstvo

O smrti koní ale mluví i sami fiakristé, kteří tvrdí, že když fiakry definitivně skončí, koně to odnesou životem.

Fiakrová doprava byla vyškrtnuta z tržního řádu, ale nájemní smlouva vypovězena nebyla. I když tedy mají fiakristé platnou smlouvu, která jim umožňuje činnost provozovat, jezdí tak zvaně v šedé zóně. Pražští zastupitelé před několika lety totiž schválili novelu tržního řádu, která fiakry v metropoli více méně nepovoluje.

O fiakrech zastupitelstvo odmítlo jednat

I přes snahu fiakristů se ale bod k projednání na zastupitelstvo nedostal. „Chtěl bych si osvojit bod občanů, a to je situace fiakrů v Praze. Já tady nebudu diskutovat o emocích, ale čistě o tom procesu. O procesu, který si Praha sama určila a sama ho neplní. Před dvěma lety se zastupitelstvo usneslo na tom, že se má vytvořit pracovní skupina, která má jednat o tom, jak se tato situace bude řešit,“ uvedl předseda pražského hnutí ANO Ondřej Prokop při snaze bod k jednání prosadit.

Podle něj sice pracovní skupina vznikla, ale nevyšel z ní žádný výstup. „Mě to fascinuje, když dnes máme radního pro majetek a legislativu, vystudovaného právníka pana Adama Zábranského (Piráti), který nerespektuje usnesení Zastupitelstva a vytváří tu naprostý právní chaos, kdy fiakristi mají jednu platnou smlouvu, za kterou platí peníze, současně dostávají pokuty za provoz,“ dodal Prokop.

Přesto zastupitelstvo bod k projednání neodhlasovalo. Radní Adama Zábranský pro Deník uvedl, že se zákaz fiakrů v Praze pokusí zlegalizovat.

PODÍVEJTE SE: Fiakristé vedou s pražským magistrátem bitvu o stanoviště koní

„Tržní řád je v kompetenci Rady hlavního města, která se rozhodla služby fiakrů vyjmout a v Praze neprovozovat. Reagujeme tím na postupnou změnu postoje české společnosti k ochraně zvířat. Po zákazu kožešinových farem, klecových chovů slepic a postupnému konci drezury divokých zvířat v cirkusech to vnímám jako další logický krok,“ uvedl s tím, že živnostenský odbor fiakry pokutuje, protože když to nemají v tržním řádu, je provoz fiakrů nelegální.

„Co se týče nájemní smlouvy, tak na radě se pokusím prosadit výpověď," dodal. Tím by provoz fiakrů v šedé zóně prakticky skončil.