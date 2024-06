Tropický skleník Fata Morgana v pražské Troji slaví 20 let od svého otevření. Během dvou dekád se stal domovem mnoha ohrožených druhů rostlin a zvířat, a hostil nespočet výstav. Oslavy výročí zahájila zpěvačka Aneta Langerová, která má k botanické zahradě blízký vztah.

Příběh skleníku Fata Morgana začal již v roce 1993. Tehdejší ředitel Jiří Haager prohlásil, že botanická zahrada bez tropického skleníku není tou pravou botanickou zahradou.

Nezůstalo jen u slov a 12. června v roce 2004 byl otevřen tropický ráj v Troji - Fata Morgana. Letos je to tedy přesně 20 let od chvíle, kdy první návštěvníci vstoupili do této exotické oázy.

Tropický skleník Fata Morgana - Botanická zahrada Praha | Video: Deník/Radek Cihla

Během těchto let do skleníku přibyla spousta zajímavých a ohrožených druhů rostlin, které z něj dělají opravdu unikátní džungli uprostřed velkoměsta.

Hostil desítky nejrůznějších výstav, je domovem chameleonům, žabek, ryb nebo oblíbených tropických motýlů. Skleník si zkrátka žije svým vlastním životem a je krásné jeho nekonečnou proměnu pozorovat.

Tropický skleník Fata Morgana - Botanická zahrada Praha | Video: Deník/Radek Cihla

Oslavy dvaceti let Fata Morgany odstartovala patronka skleníku, zpěvačka Aneta Langerová. Letos i ona oslavila 20 let své úspěšné hudební kariéry a k botanické zahradě má velmi blízký vztah. Její přítomnost přidala celé akci slavnostní nádech a zpříjemnila atmosféru tohoto výjimečného dne.

Součástí oslav je i slavnostní záhájení výstavy "Sukulenty v interiéru", která připomíná vznik i historii skleníku Fata Morgana a nabízí pohled na fascinující svět sukulentů. Návštěvníci se tak mohou těšit na oslavy v tropickém duchu.

Tropický skleník Fata Morgana - Botanická zahrada Praha | Video: Deník/Radek Cihla

A o víkendu 15. a 16. června navíc i v africkém duchu a to díky Festivalu africké kultury, kde na zájemce čeká ochutnávka tradičních afrických pokrmů, nejrůznější druhy tvořivých workshopů, tóny africké hudby nebo tanec v rytmu Afriky pod vedením taneční skupiny až z daleké Demokratické republiky Kongo. Festivalovou atmosféru doplní hned několik přednášek.