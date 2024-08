Každé úterý lze v Praze narazit hned na několik otevřených farmářských trhů. Otevřeno má například trh v hale 22 v Holešovické tržnici, farmářský trh u metra Anděl nebo trhy na Kubánském náměstí. Mezi nabízeným zbožím aktuálně nejvíce dominují brambory, rajčata a sem tam zbytek jahod.

Ceny se přitom liší i u stánků v rámci jednotlivých trhů. Třeba v holešovické hale 22 sežene zákazník jahody za stovku za kilo, ale i za dvě stě korun za stejné množství. Rozdíl je většinou v zemi původu. České jahody bývají dražší. Kolem dvou set korun za kilo stojí jahody i na trzích na Andělu. Tady jsou k sehnání nejlevnější české jahody z prohlédnutých trhů, které vyjdou na 170 korun za kilo.

Brambory a rajčata

Farmáři v srpnu přijíždí do metropole také s bramborami. Jejich cena byla na všech trzích přibližně stejná, a to kolem 25 korun za kilo nových českých brambor. Rozdíly jsou ale patrné u rajčat. U nich se cena liší i o desítky korun za kilo v rámci jednoho trhu. Například v hale 22 stojí česká rajčata 50 korun za kilo, na trzích na Andělu vyjdou na 70 korun za kilo a na Kubáňském náměstí 59 a 68 korun za kilo.

Farmářský trh na Andělu | Video: Deník/Eliška Stodolová

Na posledních navštívených trzích na Kubánském náměstí byly v úterý otevřené pouze tři stánky. „V úterý nejezdí pekaři. Musíte přijít v sobotu. To je tady plno lidí i plno stánků. Jinak chodí o prázdninách méně lidí, to je takový volnější režim. My tu třeba býváme, protože jinak by se nám zboží po sklizni hromadilo. Na polích papriku, okurku, rajčata prostě nezastavíte,“ uvedla pro Deník Jitka Malá, která prodává u stánku se zeleninou.

Salsa i kečup – novinka v hale 22

Kromě tradičního zboží, jako je ovoce a zelenina, se teprve před čtyřmi dny objevila v hale 22 v Holešovické tržnici čerstvá novinka. Omáčky, protlaky, džemy a kečupy sem přijela nabízet rodinná farma Mikulčice z jižní Moravy.

close info Zdroj: Deník/Eliška Stodolová zoom_in Trh v hale 22 v Holešovické tržnici - farma ZP Mikulčice

„Pěstujeme si vlastní zeleninu a ovoce a začali jsme vyrábět produkty. Máme tu třeba novinku – pálivou a nepálivou salsu. Na Moravě už jsme zaběhlí, ale rozhodli jsme se to zkusit i v Praze,“ uvedl pro Deník Josef s tím, že táta jeho přítelkyně Emmy Balunové před dvaceti lety koupil družstvo a zrenovoval ho.

Následně začal prodávat mimo jiné do Hamé, ale rozhodl se, že si začne vyrábět vlastní produkty. Firma funguje asi dva roky. V pražské Hale 22 je stánek otevřený od pondělí do soboty od 8 do přibližně 14 hodin. Na zákazníky přitom čeká i malá ochutnávka moravských výrobků.

Trh v hale 22 v Holešovické tržnici | Video: Deník/Eliška Stodolová

Srovnání cen vybraného ovoce: