Farmářské trhy aktuálně překypují čerstvou zeleninou a ovocem. Ve středu 5. června se před polednem na Jiřího z Poděbrad vydalo množství lidí a u stánků se tvořily fronty.

Mezi tradičním zbožím jako jsou rajčata, okurky, saláty, aktuálně červeně září i české jahody. Zákazníci je tu můžou koupit za 199 korun za kilo. O pár zastávek dál na trzích na Tyláku prodávají české jahody za 170 až 180 korun za kilo.

Farmářské trhy na Tyláku, I. P. Pavlova | Video: Deník/Eliška Stodolová

„Jak je letos česká jahoda pod 160 až 170 korun za kilo, tak je z Polska. Kdo to prodává třeba za 120 nebo 130 korun, má to určitě od Poláků. Tu práci dělám přes třicet let, takže se v tom vyznám,“ popsal Deníku farmář prodávající jahody u stánku na farmářském tržišti na Tyláku a upřesnil, že opravdu české jahody se pohybují okolo 160 až 200 korun za kilo.

Lidí je méně, ale zelenina táhne

Rozdílnou cenu podle daného farmářského tržiště lze zpozorovat i u rajčat. Na Tyláku je zákazník sežene za 98 korun za kilo, na Pankráci před OC Arkády za 129 korun a na náměstí Jiřího z Poděbrad za střední cenu 119 korun za kilo. I díky slunečnému počasí si ve středu přišlo zeleninu a ostatní zboží nakoupit velké množství lidí. Vždycky tomu ale tak není.

„Na trzích na Jiřáku prodáváme už pátým rokem. Jsme tu každou středu a sobotu, ale rok od roku chodí méně lidí. Letos je to možná i trošku ovlivněné místní rekonstrukcí náměstí. Víno jsme oproti loňsku mírně zdražili, ale je to jen v řádu desetikorun,“ uvedla pro Deník Adéla z vinařství Mikulica Velké Pavlovice s tím, že zelenina z farmářských trhů lidi táhne vždycky, ale s prodejem vína je to trošku horší. Pokles lidí evidují od pandemie covidu-19.

Farmářské trhy na Jiřího z Poděbrad | Video: Deník/Eliška Stodolová

Na farmářských trzích na Jiřáku se letos rozhodli pro novinku. Do nepromokavé bedny vedle trhů můžou lidé nosit použité papírové i látkové tašky, které už nepotřebují. Jiní návštěvníci trhu si je tu můžou zdarma vzít a nakoupit si do nich.

Pronájem za stánek zůstal stejný

V loňském roce se na mnohých farmářských tržištích zvedla cena za pronájem stánku. Ta ale letos podle oslovených farmářů zůstala stejná.

„Dokonce jsem chtěla prosadit, že o pár stovek zlevníme. Ale kvůli rekonstrukci náměstí jsme se přestěhovali a i nový povrch, na kterém tržiště stojí, stál nějaké peníze. Nájem jsme ale nezvedali,“ uvedla pro Deník vedoucí Oddělení správy trhů na Jiřáku Zita Strnadová s tím, že stánkaři jsou u nich řazení do čtyř kategorií. Zelináři tu platí za stánek přes 1 900 korun za den. Na Tyláku mají pronájem stánkaři podobný, a to asi 2 000 korun za den.

Letošní ceny (přehled cen k 5. červnu 2024) Farmářský trh, Jiřího z Poděbrad

- Jahody – polní jahody (Jahodárna Dobré pole ČR) – 199,-/1kg

- Rajčata – rajče malinové – 119,-/1kg / rajče masité – 129,-/1kg

- Okurka – okurka salátová – 69,-/1kg Farmářský trh, Tylák

- Jahody – sladké české jahody z Polabí („Sedlčánky“) – 170 - 180,-/1kg

- Rajčata – rajče malinové – 98,-/1kg / rajče býčí srdce – 150,-/1kg Farmářý trh, Arkády Pankrác

- Jahody – jahody běžné – 139,-/1kg

- Rajčata – rajče malinové – 129,-/1kg

- Okurka – okurka salátová 79,-/1kg

Farmářské trhy na Pankráci před OC Arkády | Video: Deník/Eliška Stodolová