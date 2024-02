V Praze se tuto sobotu 2. března otevřou další oblíbené farmářské trhy. Svou již patnáctou sezonu zahájí ty na Kulaťáku, které patří k největším farmářským trhům v České republice. Kromě pravidelné nabídky se mohou návštěvníci těšit i na speciální akce.

Farmářské trhy na Vítězném náměstí, takzvaném Kulaťáku, patří k nejstarším farmářským trhům v Praze. Fungují od roku 2010 a jsou vyhlášené i za hranicemi šestky. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Tradiční sobotní trhy na Vítězném náměstí patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější trhy v Praze. Od roku 2010 je pravidelně každou sobotu navštíví až několik tisíc lidí z Prahy a blízkého okolí.

Prodejci se na Kulaťák sjíždějí doslova z celé republiky. „Jsme rádi, že náš trh, který je největší v Praze, funguje úspěšně tak dlouho, když jsme začínali, tohle jsme určitě nečekali," řekl jeden z organizátorů trhů Miroslav Dušek.

Organizátoři trhů se letos chtějí zaměřit na představení českých regionálních potavin a jejich dodavatelů, na ekologii a vzdělávání dětí. Podle Anrey Vodňanské, jedné z organizátorek, budou mít děti na trzích mimořádnou příležitost seznámit se v rámci programu Malý farmář nejen s venkovskými tradicemi, ale i samy něco vypěstovat, zúčastnit se různých kvízů a obecně se dozvědět, co všechno předchází tomu, než se potraviny dostanou na jejich stůl.

„Naši zákazníci se mohou seznámit se svými prodejci i prostřednictvím krátkých videí na sociálních sítích, ze kterých je patrné, jak se potraviny vyrábí a jaká je jejich cesta na stánek na trhu," dodal Miroslav Dušek.

V průběhu března budou na stáncích již první bylinky, medvědí česnek, ale také jarní květiny – narcisy, tulipány a hyacinty do vázy i v květináčích, ale také rozsáhlý různorodý velikonoční sortiment, včetně rukodělných výrobků. Děti si budou moci na trhu uplést pomlázky.

Festivaly zahraničních pochoutek i pivovarů

Návštěvníci se mohou v sobotu 8. června těšit od 8 do 20 hodin na sedmý ročník Festivalu ambasád FOOD AND CULTURE, kterého se pravidelně účastní zástupci zemí z celého světa. Prezentace jednotlivých zemí na tomto festivalu zajišťují ambasády, honorární konzuláty, či hospodářské komory. Cílem organizátorů je rozšířit spolupráci s desítkami velvyslanectví, z nichž řada sídlí právě v Praze 6.

Festival ambasád 2023:

Zdroj: Youtube

Na konci léta trhy na Kulaťáku oživí Festival malých pivovarů, na kterém se představí desítky malých producentů piva.

Na konci léta také proběhne další ročník Festivalu malých pivovarů. Tyto speciální akce mají bohatý program a jsou prodlouženy do 20 hodin. Vstup je vždy zdarma a parkování je možné na přilehlém parkovišti.

Podle organizátorů se budou letos prodejci více střídat a šanci tak dostanou i nováčci a vznikající podniky z Prahy 6. Známí a oblíbení prodejci ale na trhu zůstanou. Na každém trhu čeká návštěvníky živá muzika, která dodá tu pravou atmosféru.

Trhy na Kulaťáku probíhají každou sobotu od 8 do 14 hodin, a to od začátku března až do prosince, kdy na ně plynule navážou trhy Adventní.