Elektrárna pokryje deset procent spotřeby Kongresového centra a tvoří ji 2080 panelů, které by se vešly na jedno fotbalové hřiště. Kongresové centrum i společnost ČEZ předpokládají roční úsporu 5,5 milionů korun.

„Instalace elektrárny o rozloze téměř 7 000 m2 je složitá. Museli jsme třeba prokázat, že sluneční paprsky dopadající na povrch panelů nebudou oslňovat návštěvníky Petřínské rozhledny,“ uvedl Roman Gazdík ze společnosti ČEZ.

Elektrárnu staví ČEZ v takzvaném režimu EPC, což znamená, že dodavatel garantuje úsporu přímo ve smlouvě, jinak rozdíl doplácí. Kromě střešních panelů už za šest let v tomto režimu Kongresové centrum a ČEZ investovaly do vytápění, chlazení či vzduchotechniky. Zatím díky tomuto projektu, který potrvá do roku 2026, Kongresové centrum ušetřilo přes 170 milionů na cenách energií. „ V Kongresovém centru jde o jeden z největších EPC projektů,“ řekl Gazdík.

Ještě v roce 2014 přitom náklady na elektrickou energii, plyn a vodu spolkly v KCP každoročně téměř 74 mil. korun. O dva roky později se podařilo tyto náklady každoročně snížit o 30 %.

Elektrárnu o instalovaném výkonu 936 kWp získá KCP bez jakýchkoliv investičních nákladů. Náklady projektu totiž nese dodavatel ČEZ ESCO, který fotovoltaiku pro zákazníka postaví a následně ji bude provozovat. KCP bude investici splácet v ceně odebírané elektřiny. Po ukončení 13letého kontraktu Kongresové centrum elektrárnu za pouhou jednu korunu odkoupí a dále si bude vyrábět vlastní energii.