Luční hřbitov je založen na charakteru květinové louky, hrobová místa jsou vyhrazena lučními pásy, které mezi sebou oddělují kosené uličky. Jednotlivé hroby však viditelně ohraničeny nebudou.

Na pohřebišti nebudou ani pomníky či náhrobní desky, aby se neporušil charakter květinové louky. Jako vzpomínka budou sloužit dřevěné destičky se jménem, základními údaji a případným dalším textem. Za účelem obřadů je v centrální části pohřebiště postavený jednoduchý altán.

Co se týče ukládání zesnulých do země, to bude možné pouze v ekologických rakvích, tedy v těch, které se v půdě zcela rozloží. Nejčastěji se může jednat o schránky zhotovené z nemořeného a nelakovaného dřeva či proutí bez ozdobných plastových prvků, to samé platí i pro textilie jako je výstelka rakve nebo oblečení zemřelého, vše musí být vyrobeno čistě z přírodních a biologicky rozložitelných tkanin.

V případě uložení těla do země bez pevné schránky, ale pouze zavinutého v plátně, zatím možné není, protože to nedovoluje česká legislativa.

„Pražské městské pohřebnictví se v posledních letech snaží citlivě naslouchat pozůstalým a vycházet vstříc jejich potřebám,“ říká ředitel Hřbitovů a pohřebních služeb hl. m. Prahy Martin Červený.

„Postupně rozšiřujeme nabídku svých služeb, měníme zažité stereotypy a tradiční pohřebnictví kombinujeme s moderními evropskými trendy – kromě přírodního pohřebnictví podporujeme i různé alternativní formy posledního rozloučení. Například loni v listopadu jsme ve Strašnicích otevřeli pohřební Ateliér, který pozůstalým umožňuje, aby se s blízkým člověkem rozloučili beze spěchu a podle vlastních představ a podobných novinek připravujeme více,“ dodává ředitel Martin Červený.

Prvním krokem k ekologickému pohřbívání bylo založení tzv. Lesa vzpomínek, který se nachází také v areálu Ďáblického hřbitova. Popel zemřelých je ukládán ke stromům buď v ekologických urnách nebo formou vsypu.