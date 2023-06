Byla to velká sportovní bitva – a britský celek vyhrál nad týmem z Itálie 2:1. Jeho příznivci se pak z Vršovic přesunuli k nočním oslavám do centra Prahy, především na Staroměstské náměstí; jásala také fanzóna na Letné.

Jestliže přijet ve středu za soumraku k Edenu představovalo hotový očistec – pro auta zde platila omezení a městská hromadná doprava byla přeplněna fandy tak, že se cestovalo s obtížemi i metrem v centru metropole, čtvrteční rozbřesk už předchozí večer ničím nepřipomínal. Davy lidí zmizely, s nimi i policejní manévry – a Eden se po rušné noci vrátil k normálnímu poklidu. Velké momenty včerejšího dne připomínaly už jen pozvolna mizející zázemí akce a výzdoba s ní spojená.

Příjemné překvapení shrnula Deníku jedna z časných chodkyň paní Eva. „Kdyby tu ještě nezůstávalo oplocení, vlastně by to bylo už skoro jako jindy. „Myslela jsem, že se bude procházet mezi odpadky, které po takovém množství lidí vždycky zůstanou, ale mohu pochválit: je uklizeno,“ ocenila.

Sivák její slova neslyšel, ale jistě by ho potěšila. Pracovníci úklidové firmy, která se o čistotu ve Vršovicích stará běžně, nastoupili na pofinálový úklid v půl šesté – a po sedmé mělo sedm lidí hotovo.

„Docela jsme to zvládli rychle. Naplnili jsme deset pytlů a já mám plný stroj,“ konstatoval s tím, že převažovaly PET láhve od vody, papíry a nedopalky cigaret i prázdné krabičky. Objevily se i plechovky nebo láhve od piva. „Ale od kořalky jsme neviděli žádnou,“ poznamenal.

Pro Deník zhodnotil, že odpadky to byly standardní jako při jiných větších akcích. Ať už jde o pivní slavnosti nebo dětský den, bývá to prý hodně podobné. Smetí na zemi po mimořádném sportovním podniku nijak výjimečné nebylo. Rozhodně to prý při pohledu na zem v okolí arény, která je jinak slávistickou základnou, nevypadalo, že by z Anglie nebo Itálie přijeli lidé, kteří by plánovali, že se u nás budou chovat divoce. „I když bordel za sebou nechali; ten tu zůstal pořádný,“ konstatoval Sivák.

„Teď čekáme, až si šéf přijde uklizené prostranství převzít,“ vysvětlil běžný postup. S tím, že pak jednotliví pracovníci přejdou zametat úseky chodníků, které mají standardně svěřeny. „A já bych se rád dozvěděl, kdy tady odstraní to zábradlí kolem a tadyhle stánky – že bych to ještě přejel strojem,“ poznamenal. S tím, že musí projet se zametacím vozem místa, kde se pohybovali fanoušci, aby bylo úplně čisto.

Opodál zametal jiný muž, který se představil také jako Jarda. I on míní, že pohledem od koštěte, lopaty a popelnice s kolečky lze finálovou noc v Edenu vnímat jako vcelku klidnou a nijak nevybočující z mantinelů uskutečněné velké akce.

O odpadky, které po sobě zanechávali fandové, se však nezajímali jen ti, kteří měli na starosti jejich odklizení. Na twitteru se rozběhla debata nad značkami nápojů, jimiž si fotbaloví příznivci doplňovali pitný režim. Přičemž pozornosti diskutérů neuniklo, že nechyběly ani prázdné plechovky od českého piva – přičemž zveřejňované fotografie každý hodnotil podle vlastní chuti či vkusu.