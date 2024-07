Koncerty britského zpěváka Eda Sheerana v Hradci Králové, které se uskuteční v sobotu 27. července a v neděli 28. července, jsou jednou z dlouho očekávaných kulturních akcí. První plánovaný koncert na 27. července byl téměř okamžitě vyprodaný, na neděli ještě pár lístků stále zbývá.

I právě pro tak velký zájem fanoušků se rozhodly České dráhy vypravit speciální vlaky do Hradce Králové z různých koutů republiky. Jinak tomu nebude ani v případě Prahy.

Ze stanice Praha hl.n. odjede speciální vlak po oba víkendové dny, a to ve 13:40. Přistoupit do něj bude možné ve stanici Praha-Libeň.

Podle informací ČD je příjezd do Hradce Králové naplánován v 15:15. Z královehradeckého hlavní nádraží bude pak fanouškům k dispozici speciální kyvadlová doprava, která je dopraví do Parku 360, kde se koncert bude konat.

Zpáčení vlaky do Prahy budou pak připraveny v neděli 28. července a v pondělí 29. července jen pár minut po půlnoci v 0:15. Příjezd do stanice Praha-Libeň je očekáván kolem 01:26 a na pražské hlavní nádraží v 01:31, vlak pojede i do stanice Praha-Vršovice, kam dorazí v 01:45.