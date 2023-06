/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fenomén džínů v někdejším Československu před rokem 1989 přibližuje nová výstava v Retro muzeu Praha. To od loňského roku působí v obchodním domě Kotva v Praze 1. Výstava se zaměřuje hlavně na to, jak se především děti a mladí lidé snažili dostat k oblečení v socialistickém zřízení téměř nedostupnému, a přibližuje tak fenomén překupníků tuzexových peněžních poukázek.

Otevření nové expozice v Retro muzeu Praha na téma džínů z období 80. let v Československu. | Video: Deník/Radek Cihla

Módní fenomén, na který se za minulého režimu stály fronty před Tuzexem. Dobová expozice unikátních originálních kousků džínů z 80. let 20. století otevírá Retro muzeum v úterý 30. května. K vidění budou pro návštěvníky různé druhy oblečení od kalhot a sukní po bundy několika světových značek.

Jediné místo v Československu, kde se daly pořídit originální kousky světových značek byl právě Tuzex. Nejvíce žádané byly džíny značky Levi’s. Už od šedesátých let byly v Československu k sehnání rifle – tedy džíny italské značky Rifle, které daly u nás tomuto kousku oblečení obecný název. Nikde jinde by totiž názvu rifle asi lidé nerozuměli.

„Samozřejmě, že i u nás se podniky snažily o to dohánět módní trendy a džíny vyrábět. Nicméně v Československu na jejich výrobu neexistovaly technologie do 80. let. Tuzexové zboží bylo vnímáno až do konce trvání režimu jako exkluzivní a platilo to i o džínách. Ostatní pokusy o denimové oblečení byly vnímány spíše jako směšná náhražka a snaha režimu být moderní,“ vysvětluje kurátor expozice Džíny z Tuzexu Michal Petrov, autor knih Retro ČS 1, 2, 3 a Jeans Story, které jsou k zakoupení na pokladně retro muzea v Kotvě.

Novou část o džínové kultuře otevírá muzeum k ročnímu výročí.

„Tuto výstavu jsme připravili jako novinku k ročnímu výročí otevření Retro muzea Praha, stejně jako k 150. výročí patentování výroby džínů v Americe. Retro muzeum v Kotvě za první rok jeho existence navštívilo 55 000 návštěvníků,“ doplňuje ředitel muzea Robert Vůjtek.

Víte, že..?



-Letos slaví džíny 150 let? 20. května 1873 si nechal jejich výrobu patentovat Jacob Davis a Levi Strauss v San Francisku ve Spojených státech. Zajímavostí je, že oba pánové pocházejí z Evropy. Takže džíny jsou vlastně doma „tady“.



-Zřejmě jedny z prvních džínů v Československu měl na sobě Václav Neckář v roce 1965, když v nich natáčel na Karlově mostě písničku pro Studio A?



-V roce 1985 dělal průměrný plat 2920 Kčs. Obvyklá cena džínů v té době byla 130 tuzexových korun, které se směňovaly obvykle v kursu 1:5. Za zmíněnou průměrnou mzdu si tedy člověk mohl koupit zhruba 4 a půl páru džínových kalhot.



Zdroj: Retro muzeum Praha