Designové kousky u Národního divadla. Lidé přišli nakupovat i nakukovat

/FOTO, VIDEO/ „Věci, co tu jsou, jsou celkem cool." Slovem, k jehož různým významům patří i použití ve smyslu „super, bezva či skvělý“, v sobotu 29. července odpoledne shrnul to, co vidí kolem sebe, jeden z velmi početných návštěvníků piazetty Národního divadla. Náměstí Václava Havla, jak se místo jmenuje oficiálně, patří o posledním červencovém víkendu početně navštívené akci Dyzajn market Prázdniny.

Open-air prodejní výstava Dyzajn market Prázdniny na piazettě Národního divadla. | Video: Milan Holakovský