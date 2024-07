O zahájení prací na mostovce informoval také 1. náměstek primátora Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) na twitterové platformě X. „Jdeme do horké fáze,“ konstatoval.

„I když bude most betonový, při stavbě přemostění si pomůžeme obřími ocelovými skružemi. Získáme tak oporu pro vodorovné bednění mostu, které pak můžeme vybetonovat,“ upřesnil s oceněním, že k transportu 39 metrů dlouhé konstrukce vážící 150 tun posloužila právě řeka: nebylo tak zapotřebí zatěžovat dopravu na souši. „Přibližně za měsíc ještě na místo převezeme další dvě pomocné konstrukce – a už nám nebude nic bránit v propojení břehů,“ uvedl Hřib dále.

Jeho slova se neobešla bez kontroverzí. Například uživatel Petr K. se ohrazuje: „Ocelová skruž by byla trubka. Pokud se nemýlím, máte na mysli příhradovou konstrukci. Skruž byla a je vždy kulatá. Proto je to skruž. Základem slova je kruh.“ To si však náměstek primátora nenechává líbit. „Když chcete někoho poučovat, nebylo by nejdřív lepší si během chvilky vygooglit, že píšete nesmysly?“ odkazuje na definice stavebních dílců.

Výstavba Dvoreckého mostu s pěti pilíři, který se na spojnici Prahy 4 a Prahy 5 stane dominantním prvkem s charakteristickým vzhledem, začala předloni v září; s možným zahájením provozu se předběžně počítá na počátku roku 2026. Nové přemostění, jež za zhruba 1,1 miliardy korun buduje sdružení firem Metrostav, Strabag a Firesta Fisher, mimo jiné umožní pozměnit trasy tramvají s vytvořením „tramvajového okruhu“: s napojením přes ulice Jeremenkova a Budějovická do Michle. Označení „Dvorecký most“ je vnímáno jako dočasné provizorium. O definitivním pojmenování mají představitelé Prahy teprve jednat.

Úvodní fáze výstavby provázely i neočekávané komplikace, když například na levém břehu stavbaři narazili na do té doby neznámý tunel, původně vybudovaný kvůli plavení dřeva a posléze zapomenutý. Na pravém břehu zase podle slov stavbyvedoucího Petra Koukolíka z Metrostavu ovlivnila postup prací vyšší hladina spodní vody. Především se však projevily mimořádně komplikované geologické podmínky. Ty si dokonce vynutily doplňování geologického průzkumu, již v přípravné etapě podrobného, ještě během stavby.

Jestliže zaznívají stesky či kritika, že se na Dvoreckém mostě nepočítá s běžným automobilovým provozem, náměstek Hřib má jasno: „Pro auta je osmiproudý Barrandovský most kousek vedle.“ Přičemž neopomněl dodat: „Ten most, který už Praze padal na hlavu, protože ho naši předchůdci nechali chátrat. Až my jsme konečně rozjeli potřebnou rekonstrukci.“ Zásluhy o výstavbu Dvoreckého mostu však nepřipisuje jen éře svého působení ve vedení hlavního města. „Přípravy začaly už za Adriany Krnáčové,“ odkázal náměstek a exprimátor na éru primátorky z ANO, jež stála v čele metropole coby jeho předchůdkyně v letech 2014–2018.