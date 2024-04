Stavba Dvoreckého mostu, který vzniká mezi Prahou 4 a 5, je komplikovaná z konstrukčního hlediska i geologickými podmínkami. Na prohlídce stavby to ČTK řekl stavbyvedoucí Petr Koukolík z firmy Metrostav, která ve sdružení s firmami Strabag a Firesta Fisher pro hlavní město most staví. Po vyřešení komplikací daných geologickými podmínkami nicméně již podle něho stavba pokračuje dobře a měla by být dokončená v termínu, tedy příští rok na podzim.

Prohlídka stavby Dvoreckého mostu. | Video: Deník/Radek Cihla

Stavba začala na podzim roku 2022 a nyní jsou hotové opěry na obou březích a připravuje se betonování dvou již založených pilířů v korytě řeky. Celkem bude mít most pět pilířů, bude sloužit MHD, pěším a cyklistům a budou po něm moci přejet záchranáři.

Stavba nového mostu Prahu vyjde na zhruba 1,1 miliardy korun. Označení Dvorecký most je provizorní, finální jméno bude město ještě hledat. "Konstrukce je hodně tvarově složitá a hodně subtilní," řekl dnes ke stavbě Koukolík.

Dodal, že kvůli unikátnímu tvaru není například možné bednění nutné pro betonáž používat opakovaně, jak je běžné při stavbě tvarově jednodušších mostů. "Tady to nejde, tady vlastně každý metr bednění musíme udělat znovu," vysvětil.

Zároveň podle něj musí stavbaři betonovat celé prvky mostu v kuse. "U běžného mostu se pilíře staví třeba po pěti metrech, v našem případě je však stavíme najednou, takže jsou velmi složité bednící konstrukce," uvedl. Takové velké betonáže pak podle něj znamenají i více než 24 hodin nepřetržité práce.

V oblasti je také velmi rozmanitá geologie, což stavbu protáhlo. Problémy podle něj byly například při zakládání dvou pilířů v řece, kde se sice před stavbou uskutečnil poměrně podrobný geologický průzkum, ale ani to nestačilo a musel se doplnit.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Na podolské straně zase bylo nutné řešit vyšší hladinu spodní vody. Na smíchovské straně dělníci podle Koukolíka našli také dosud neznámý tunel pod Strakonickou ulicí sloužící původně ke splavování dřeva. "Byl tam hodně porézní materiál, takže jsme museli piloty převrtávat, protože se nám tam ztrácel beton," doplnil.

Založení mostu se však podle něj podařilo i přes komplikace zdárně dokončit a jediné, co by mohlo stavbu ještě zkomplikovat, je případná nestabilita svahu kolem ulice Na Zlíchově. "Není to nic dramatického, ale něco málo se tam děje a sledujeme to," řekl.

Ve zdárný průběh zbytku stavby doufá i náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). "Problémy už jsou vyřešené, tak teď už doufám, že pojedeme podle harmonogramu," řekl dnes ČTK.

Dodal, že nový most spojí tramvají Prahu 5 s Prahou 4 a stane se součástí takzvaného tramvajového okruhu, který bude dále pokračovat Jeremenkovou ulicí přes Budějovickou do Michle. Navazující trať nyní připravuje dopravní podnik a podle Hřiba je potřeba její stavbu zahájit co nejdříve, aby bylo možné využít evropskou dotaci, kterou je možné čerpat jen do roku 2027.